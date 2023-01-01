Із якими хворобами не мобілізують під час воєнного стану





Про це пише



Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов'язково повинен пройти будь-який призовник.



Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.



ВЛК може визнати військовозобов’язаного:



• придатним до військової служби.

• Тимчасово непридатним до військової служби.

• Обмежено непридатним до військової служби.

• Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.



Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.



Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації



• Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54.



• Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.



• Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.



• Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.



• Переломи хребта на будь-якому рівні.



• Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.



• Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.



• Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.



• Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.



• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.



• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.



• Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.



Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:



• Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.



• Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.



Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.



Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні - її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окремі хвороби хребта роблять особу непридатною до військової служби у воєнний час.Про це пише ТСН.ua Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов'язково повинен пройти будь-який призовник.Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.ВЛК може визнати військовозобов’язаного:• придатним до військової служби.• Тимчасово непридатним до військової служби.• Обмежено непридатним до військової служби.• Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.• Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54.• Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.• Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.• Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.• Переломи хребта на будь-якому рівні.• Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.• Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.• Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.• Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.• Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:• Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.• Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні - її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

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