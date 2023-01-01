Із якими хворобами не мобілізують під час воєнного стану

Із якими хворобами не мобілізують під час воєнного стану
Окремі хвороби хребта роблять особу непридатною до військової служби у воєнний час.

Про це пише ТСН.ua.

Придатність призовників, військовослужбовців та військовозобов'язаних до військової служби визначає військово-лікарська комісія (ВЛК), яку обов'язково повинен пройти будь-який призовник.

Саме військово-лікарська комісія вирішує, чи може людина за станом здоровʼя воювати та виконувати бойові завдання.

ВЛК може визнати військовозобов’язаного:

• придатним до військової служби.
• Тимчасово непридатним до військової служби.
• Обмежено непридатним до військової служби.
• Непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

Перелік хвороб, які звільняють від мобілізації та проходження військової служби, наведений у Додатку 1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації

• Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54.

• Кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта.

• Спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.

• Травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32.

• Переломи хребта на будь-якому рівні.

• Перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска.

• Розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку.

• Прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць.

• Активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць.

• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю.

• Деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту.

• Фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

Звільняють від мобілізації в разі тяжких форм артритів, які впливають на опорно-рухову систему людини:

• Важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії.

• Ювенільний артрит, подагра, подагра Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.

Не підлягають призову громадяни з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. На службу до армії також не потраплять громадяни з ампутованими кінцівками до певного рівня.

Якщо особа має значні порушення хребта, важкі форми перелічених хвороб, її визнають непридатною до військової служби, якщо помірні - її можуть визнати придатною чи тимчасово непридатною до служби.

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Теги: Мобілізація, хвороби хребта, здоров'я, військово-лікарська комісія
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