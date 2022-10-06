Забула про майно в Росії: Королевській повідомили про підозру

Наталі Королевській через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень.



Про це пише



"17 лютого НАБУ і САП повідомили народній депутатці IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік", – йдеться у повідомленні.



Офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють, водночас, за словами поінформованого співрозмовника УП, йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ.



Зокрема, слідство встановило, що Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га.



Крім того, вона "забула" про майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 кв.м та земельну ділянку площею 1,13 га.



Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.



Дії Королевської кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.



У НАБУ зазначають, що місцеперебування Королевської не встановлене, тому про підозру їй повідомили у порядку ст.135, ст.278 КПК (е-поштою і тд).



Водночас, за даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепом Юрієм Солодом проживає в Дубаї в Address Beach Resort.



17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.



За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.



У Дубаї також вдалося зафіксувати старшого сина Королевської і Солода Ростислава.



Після публікації УП стало відомо, що Королевска і Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Наразі заяви нардепів уже надійшли в Раду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці від забороненої "ОПЗЖ"через те, що нардепка не вказала у декларації майно в Росії та землю на Київщині на понад 4 мільйони гривень.Про це пише Українська правда з посиланням на пресслужбу НАБУ та поінформованих співрозмовників у антикорупційній прокуратурі."17 лютого НАБУ і САП повідомили народній депутатці IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік", – йдеться у повідомленні.Офіційно у відомстві прізвища нардепки не повідомляють, водночас, за словами поінформованого співрозмовника УП, йдеться про Королевську, яка наразі проживає в ОАЕ.Зокрема, слідство встановило, що Королевська не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га.Крім того, вона "забула" про майно у Росії: житловий будинок площею 120,1 кв.м та земельну ділянку площею 1,13 га.Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.Дії Королевської кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (в редакції закону №1074-ІХ від 04.12.2020) - умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.У НАБУ зазначають, що місцеперебування Королевської не встановлене, тому про підозру їй повідомили у порядку ст.135, ст.278 КПК (е-поштою і тд).Водночас, за даними УП, Королевська разом із чоловіком-нардепомпроживає в Дубаї в Address Beach Resort.17 жовтня її з чоловіком помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів.За інформацією джерел УП в українській розвідці, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.У Дубаї також вдалося зафіксувати старшого сина Королевської іПісля публікації УП стало відомо, що Королевска і Солод написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Наразі заяви нардепів уже надійшли в Раду.

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