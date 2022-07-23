У Повітряних силах відреагували на інформацію про накопичення ворожої авіації поблизу кордону

У Повітряних силах відреагували на інформацію про накопичення ворожої авіації поблизу кордону
Нещодавно видання Financial Times повідомило, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною. У Повітряних силах ЗСУ прокоментували цю інформацію.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що дещо здивувався цій інформації. Та наголосив, що авіація – не танки, її не можна стягувати до кордону.

«Не можна стягнути авіацію до кордонів – це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де – на аеродромах. Вона як була стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась. Це сотні літаків і вертольотів», – сказав він.

Ігнат підкреслив, що Росія використовуватиме ці аеродроми і надалі. Мовиться про близько 40 аеродромів: в окупованому Криму, на окупованій території України материковій, також Білорусь та Росія.

За його словами, зміни на російських аеродромах відбуваються постійно, авіація постійно перелітає.

«Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати», – зауважив речник. За його словами, зараз росіяни розосередили свої літаки, особливо після «бавовни» у Рязані та Енгельсі, вони намагаються розосередити авіацію вглиб території Росії.

Вони це роблять для того, аби у разі якоїсь можливої наступної «бавовни» уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки", – додав Ігнат.

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Теги: Юрій Ігнат, Повітряні сили, накопичення авіації
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