Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею

Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею
На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.

Ідеться про такі залізничні дільниці:

• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,
• «Хирів – Самбір».

Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.

Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею

«Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», — написав Кубраков.

Міністр подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.

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Теги: Польща, залізниця, Олександр Кубраков
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