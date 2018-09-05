Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею
Сьогодні, 02:01
На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці.
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.
Ідеться про такі залізничні дільниці:
• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,
• «Хирів – Самбір».
Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.
«Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», — написав Кубраков.
Міністр подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.
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Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.
Ідеться про такі залізничні дільниці:
• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,
• «Хирів – Самбір».
Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.
«Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», — написав Кубраков.
Міністр подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.
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