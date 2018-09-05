Україна відновила дві залізничні дільниці на кордоні з Польщею





Про це Олександр Кубраков на своїй сторінці у фейсбуці.



Ідеться про такі залізничні дільниці:



• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,

• «Хирів – Самбір».



Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.





«Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», — написав Кубраков.



Міністр подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На кордоні з Польщею Україна відновила дві залізничні дільниці.Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктурина своїй сторінці у фейсбуці.Ідеться про такі залізничні дільниці:• «держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – держкордон (лінія 102)»,• «Хирів – Самбір».Зазначають, що Укрзалізниця відремонтувала майже 70 км колій, оновила 10 мостів та відремонтувала вокзальну інфраструктуру та пасажирські платформи в Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Всі роботи були виконані в рекордні строки — менше, ніж за рік.«Завдяки завершенню цих проєктів ми суттєво наростимо пропускну спроможність нашого західного кордону, зокрема його ключового напрямку — польського. Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», — написав Кубраков.Міністр подякував польським партнерам за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні.

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