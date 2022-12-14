18 лютого на Волині: гортаючи календар

18 лютого на Волині: гортаючи календар
18 лютого відзначає день народження адвокат Олег Антонюк (на фото).

Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Агафіїв, Макарів, Михайлів і Феодосіїв – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

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Теги: День народження, день ангела
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