18 лютого на Волині: гортаючи календар
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18 лютого відзначає день народження адвокат Олег Антонюк (на фото).
Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Агафіїв, Макарів, Михайлів і Феодосіїв – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
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Також цього дня особисте свято в громадського діяча, ексдепутата Луцької міської ради Антона Сосновського.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 18 лютого, а також іменників цього дня – Агафіїв, Макарів, Михайлів і Феодосіїв – та зичить міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.
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