На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 22:15
На Любомльщині розшукують зниклого пенсіонера.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
«До відділення №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення Пархомука Миколи Купріяновича, 1 січня 1946 року народження, жителя Любомля», – йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, пенсіонер учора, 16 лютого, в обідню пору поїхав велосипедом у село Лисняки, що на Ковельщині, та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст близько 175 см, сутулий, волосся темне, коротке.
Особливі прикмети: на пальцях правої руки татуювання із написом «Коля», на кисті лівої руки татуювання – малюнок у вигляді сонця.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0955180859, 0950949078, 0982631435 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
«До відділення №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення Пархомука Миколи Купріяновича, 1 січня 1946 року народження, жителя Любомля», – йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, пенсіонер учора, 16 лютого, в обідню пору поїхав велосипедом у село Лисняки, що на Ковельщині, та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.
Прикмети: зріст близько 175 см, сутулий, волосся темне, коротке.
Особливі прикмети: на пальцях правої руки татуювання із написом «Коля», на кисті лівої руки татуювання – малюнок у вигляді сонця.
Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0955180859, 0950949078, 0982631435 або 102.
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