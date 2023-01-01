На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО

На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
На Любомльщині розшукують зниклого пенсіонера.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

«До відділення №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення Пархомука Миколи Купріяновича, 1 січня 1946 року народження, жителя Любомля», – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, пенсіонер учора, 16 лютого, в обідню пору поїхав велосипедом у село Лисняки, що на Ковельщині, та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.

На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО


Прикмети: зріст близько 175 см, сутулий, волосся темне, коротке.

Особливі прикмети: на пальцях правої руки татуювання із написом «Коля», на кисті лівої руки татуювання – малюнок у вигляді сонця.

Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів: 0955180859, 0950949078, 0982631435 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Розшук, Волинь, поліція, Микола Пархомук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 17 лютого
Сьогодні, 23:17
На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 22:15
На Волині інспектували міжміський транспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
Завтра, 18 лютого, світло на Волині не вимикатимуть
Сьогодні, 21:12
Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Розшукують 39-річного волинянина, який переховується від органів суду Розшукують 39-річного волинянина, який переховується від органів суду
16 лютий, 15:22
На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому На Волині розшукали матір з трирічною дитиною, які зникли два дні тому
03 лютий, 15:51
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
03 лютий, 14:46
На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області На Волині розшукують 31-річного злочинця з Вінницької області
01 лютий, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добрі новини від ВолиньPost за 17 лютого
Сьогодні, 23:17
 0
На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 22:15
 0
На Волині інспектували міжміський транспорт. ВІДЕО
Сьогодні, 21:40
 0
Завтра, 18 лютого, світло на Волині не вимикатимуть
Сьогодні, 21:12
 0
Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8