На Волині розшукують пенсіонера. ФОТО

На Любомльщині розшукують зниклого пенсіонера.Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.«До відділення №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява про зникнення, 1 січня 1946 року народження, жителя Любомля», – йдеться у повідомленні.За інформацією поліції, пенсіонер учора, 16 лютого, в обідню пору поїхав велосипедом у село Лисняки, що на Ковельщині, та до цього часу не повернувся. Телефону при собі не мав. Де перебуває – невідомо.зріст близько 175 см, сутулий, волосся темне, коротке.на пальцях правої руки татуювання із написом «Коля», на кисті лівої руки татуювання – малюнок у вигляді сонця.Громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, просять повідомити поліцію за номерами телефонів:або