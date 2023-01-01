Завтра, 18 лютого, світло на Волині не вимикатимуть





Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».



Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу, 18 лютого.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 18 лютого, графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.Про це повідомляє пресслужба «Волиньобленерго».Інформують, що «Укренерго» не встановило ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу, 18 лютого.

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