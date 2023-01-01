Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.



За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Нічний сильний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +5°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 18 лютого, на Волині очікується хмарна погода, йтиме дощ.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Нічний сильний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +5°.

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