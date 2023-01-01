Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 18 лютого
Сьогодні, 20:00
У суботу, 18 лютого, на Волині очікується хмарна погода, йтиме дощ.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Нічний сильний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +5°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Нічний сильний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +4° до +5°.
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