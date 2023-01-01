Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»





Як розповіла



Загалом на захід прийшли 450 глядачів.



"Стус: Перехожий" – це одкровення про любов, життя і смерть, покликання, честь і шлях людини, – розповів актор театру Ігор Димов.



"Для мене особисто Стус – це справа мого життя. Я бачу великий сенс у тому, щоб діставати поетів із "домовин" шкільної програми. Бо я не розумію, як діти можуть сприймати Стуса, навчаючись у школі", – сказав актор.



Один із 12 віршів Василя Стуса, що увійшли до мінімалістичної камерної опери, має назву "Сховатися від долі – не судилось". У віршах Стуса присутнє звучання руху потяга, – сказав актор театру Володимир Руденко.



"Ці поезії, які використані в опері, ти кожен раз повинен туди занурюватися і чесно через ці сенси проходити. Наскільки ти вмієш зараз. Ця опера і постать Стуса для мене – це шлях. З кожною виставою я особисто пізнаю для себе щось більше", – говорить автор.



Із постановкою гастролюють із 2019 року. Тріо акторів Софія Баскакова, Ігор Димов, Володимир Руденко разом із драматургом Клімом (Володимиром Клименком – ред.) працювали над "Стусом: Перехожим" упродовж року, – розповів актор Володимир Руденко.



Оперу показували у Києві та в країнах Європи. З початком повномасштабної війни люди стали більше йти на вистави театру, – каже актриса "Даху" Софія Баскакова.



"Я думаю, що люди не стільки приходять на Дах, стільки люди приходять на Стуса. Тепер, коли люди обирають, що почитати: Чехова чи Стуса, то вони тепер: "Якби я не поважав Чехова раніше, тепер не хочу. Я хочу розібратися у Шевченкові, у Стусові, Лесі, Хвильових", – говорить акторка.



Напередодні презентації опери "Стус: Перехожий" актори театру "ДАХ" завітали до "Культурного укриття", де говорили із волинськими митцями про роль культури під час війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому палаці культури київський театр "ДАХ" ввечері 16 лютого презентував музично-театральне дійство "Стус: Перехожий". Актори приїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу.Як розповіла Суспільному організаторка заходу Юлія Дудка, виступ театру був благодійним, 100 % коштів із продажу квитків передали волонтерському штабу "Ангар" на купівлю автомобіля для військових.Загалом на захід прийшли 450 глядачів."Стус: Перехожий" – це одкровення про любов, життя і смерть, покликання, честь і шлях людини, – розповів актор театру"Для мене особисто Стус – це справа мого життя. Я бачу великий сенс у тому, щоб діставати поетів із "домовин" шкільної програми. Бо я не розумію, як діти можуть сприймати Стуса, навчаючись у школі", – сказав актор.Один із 12 віршів Василя Стуса, що увійшли до мінімалістичної камерної опери, має назву "Сховатися від долі – не судилось". У віршах Стуса присутнє звучання руху потяга, – сказав актор театру"Ці поезії, які використані в опері, ти кожен раз повинен туди занурюватися і чесно через ці сенси проходити. Наскільки ти вмієш зараз. Ця опера і постать Стуса для мене – це шлях. З кожною виставою я особисто пізнаю для себе щось більше", – говорить автор.Із постановкою гастролюють із 2019 року. Тріо акторів Софія Баскакова, Ігор Димов, Володимир Руденко разом із драматургом Клімом (Володимиром Клименком – ред.) працювали над "Стусом: Перехожим" упродовж року, – розповів актор Володимир Руденко.Оперу показували у Києві та в країнах Європи. З початком повномасштабної війни люди стали більше йти на вистави театру, – каже актриса "Даху" Софія Баскакова."Я думаю, що люди не стільки приходять на Дах, стільки люди приходять на Стуса. Тепер, коли люди обирають, що почитати: Чехова чи Стуса, то вони тепер: "Якби я не поважав Чехова раніше, тепер не хочу. Я хочу розібратися у Шевченкові, у Стусові, Лесі, Хвильових", – говорить акторка.Напередодні презентації опери "Стус: Перехожий" актори театру "ДАХ" завітали до "Культурного укриття", де говорили із волинськими митцями про роль культури під час війни.

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