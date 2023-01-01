Столичний театр «Дах» представив у Луцьку камерну оперу «Стус: Перехожий»
Сьогодні, 20:35
У Луцькому палаці культури київський театр "ДАХ" ввечері 16 лютого презентував музично-театральне дійство "Стус: Перехожий". Актори приїхали на запрошення місцевої івент агенції за підтримки соціально відповідального бізнесу.
Як розповіла Суспільному організаторка заходу Юлія Дудка, виступ театру був благодійним, 100 % коштів із продажу квитків передали волонтерському штабу "Ангар" на купівлю автомобіля для військових.
Загалом на захід прийшли 450 глядачів.
"Стус: Перехожий" – це одкровення про любов, життя і смерть, покликання, честь і шлях людини, – розповів актор театру Ігор Димов.
"Для мене особисто Стус – це справа мого життя. Я бачу великий сенс у тому, щоб діставати поетів із "домовин" шкільної програми. Бо я не розумію, як діти можуть сприймати Стуса, навчаючись у школі", – сказав актор.
Один із 12 віршів Василя Стуса, що увійшли до мінімалістичної камерної опери, має назву "Сховатися від долі – не судилось". У віршах Стуса присутнє звучання руху потяга, – сказав актор театру Володимир Руденко.
"Ці поезії, які використані в опері, ти кожен раз повинен туди занурюватися і чесно через ці сенси проходити. Наскільки ти вмієш зараз. Ця опера і постать Стуса для мене – це шлях. З кожною виставою я особисто пізнаю для себе щось більше", – говорить автор.
Із постановкою гастролюють із 2019 року. Тріо акторів Софія Баскакова, Ігор Димов, Володимир Руденко разом із драматургом Клімом (Володимиром Клименком – ред.) працювали над "Стусом: Перехожим" упродовж року, – розповів актор Володимир Руденко.
Оперу показували у Києві та в країнах Європи. З початком повномасштабної війни люди стали більше йти на вистави театру, – каже актриса "Даху" Софія Баскакова.
"Я думаю, що люди не стільки приходять на Дах, стільки люди приходять на Стуса. Тепер, коли люди обирають, що почитати: Чехова чи Стуса, то вони тепер: "Якби я не поважав Чехова раніше, тепер не хочу. Я хочу розібратися у Шевченкові, у Стусові, Лесі, Хвильових", – говорить акторка.
Напередодні презентації опери "Стус: Перехожий" актори театру "ДАХ" завітали до "Культурного укриття", де говорили із волинськими митцями про роль культури під час війни.
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Як розповіла Суспільному організаторка заходу Юлія Дудка, виступ театру був благодійним, 100 % коштів із продажу квитків передали волонтерському штабу "Ангар" на купівлю автомобіля для військових.
Загалом на захід прийшли 450 глядачів.
"Стус: Перехожий" – це одкровення про любов, життя і смерть, покликання, честь і шлях людини, – розповів актор театру Ігор Димов.
"Для мене особисто Стус – це справа мого життя. Я бачу великий сенс у тому, щоб діставати поетів із "домовин" шкільної програми. Бо я не розумію, як діти можуть сприймати Стуса, навчаючись у школі", – сказав актор.
Один із 12 віршів Василя Стуса, що увійшли до мінімалістичної камерної опери, має назву "Сховатися від долі – не судилось". У віршах Стуса присутнє звучання руху потяга, – сказав актор театру Володимир Руденко.
"Ці поезії, які використані в опері, ти кожен раз повинен туди занурюватися і чесно через ці сенси проходити. Наскільки ти вмієш зараз. Ця опера і постать Стуса для мене – це шлях. З кожною виставою я особисто пізнаю для себе щось більше", – говорить автор.
Із постановкою гастролюють із 2019 року. Тріо акторів Софія Баскакова, Ігор Димов, Володимир Руденко разом із драматургом Клімом (Володимиром Клименком – ред.) працювали над "Стусом: Перехожим" упродовж року, – розповів актор Володимир Руденко.
Оперу показували у Києві та в країнах Європи. З початком повномасштабної війни люди стали більше йти на вистави театру, – каже актриса "Даху" Софія Баскакова.
"Я думаю, що люди не стільки приходять на Дах, стільки люди приходять на Стуса. Тепер, коли люди обирають, що почитати: Чехова чи Стуса, то вони тепер: "Якби я не поважав Чехова раніше, тепер не хочу. Я хочу розібратися у Шевченкові, у Стусові, Лесі, Хвильових", – говорить акторка.
Напередодні презентації опери "Стус: Перехожий" актори театру "ДАХ" завітали до "Культурного укриття", де говорили із волинськими митцями про роль культури під час війни.
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