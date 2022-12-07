На Волині інспектували міжміський транспорт. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



17 лютого чергова перевірка громадського транспорту відбулася у Луцьку.



Як розповів Суспільному інспектор Укртрансбезпеки на Волині Микола Бортнік, окремим перевізникам заборонено зупинятися на зупинках громадського транспорту в обласному центрі.



На одного з водіїв, який висадив пасажирів біля ринку, склали акти про порушення розкладу та схеми руху. "Він мав рухатися за схемою по Глушець з виходом на Карпенка-Карого, а він здійснював рух по проспекту Перемоги, і з проспекту Перемоги виїхав на Карпенка-Карого. І здійснював під час руху посадку і висадку пасажирів", – каже інспектор.



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Водій міжміського маршруту Сергій Логін сказав: прямував із Локач до Луцька. Порушення, каже чоловік, не вбачає.



"Немає різниці де підібрати пасажира, треба людям йти назустріч. А не робити не знаю для чого це робиться – там можна, а там ні. Як на мене, як зараз я висаджував пасажирів, то це немає нічого критичного. Я став, вийшли люди і поїхав", – сказав водій.



Водії рейсових автобусів, зі слів інспектора Укртрансбезпеки, повинні мати паспорт маршруту із розкладом руху. У цьому документі повинен бути перелік зупинок, де можна виконувати посадку й висадку пасажирів.



За маршрутом Ківерці – Гірка Полонка курсує щодня водій Юрій Терновенко. Його маршрут пролягає через Луцьк. Одна із зупинок – на проспекті Грушевського біля розважального центру. Під час перевірки дозволених зупинок інспектор порушення не виявив.



Водій каже: зупинка в місті має бути, аби пасажирам було простіше доїжджати до потрібних локацій. "А Ківерцівським людям як добиратися. Я розумію є Ківерці, Дачне, Жабка, Прилуцьке, всі люди хочуть сісти і заїхати до кінцевої, а не перекидатися з одного в автобуса в інший і витрачати гроші", – додав чоловік.



Разом із працівниками Укртрансбезпеки перевіряли громадський транспорт патрульні, зокрема звертають увагу на технічний стан автомобілів, – зазначив інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції на Волині Сергій Матіюк.



Рішення про накладення штрафу на водіїв щодо недотримання норм транспортного законодавства ухвалює керівник відповідного відділу Укртрансбезпеки. Якщо водій вдруге порушить, отримає штраф у розмірі 680 гривень, – додав інспектор Микола Бортнік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж тижня працівники Укртрансбезпеки та поліцейські зафіксували шість порушень водіїв приміських та міжміських маршрутів, які не дотримуються норм транспортного законодавства та рішень Луцької міської ради.Про це йдеться у сюжеті Суспільного 17 лютого чергова перевірка громадського транспорту відбулася у Луцьку.Як розповів Суспільному інспектор Укртрансбезпеки на Волині, окремим перевізникам заборонено зупинятися на зупинках громадського транспорту в обласному центрі.На одного з водіїв, який висадив пасажирів біля ринку, склали акти про порушення розкладу та схеми руху. "Він мав рухатися за схемою по Глушець з виходом на Карпенка-Карого, а він здійснював рух по проспекту Перемоги, і з проспекту Перемоги виїхав на Карпенка-Карого. І здійснював під час руху посадку і висадку пасажирів", – каже інспектор.Водій міжміського маршрутусказав: прямував із Локач до Луцька. Порушення, каже чоловік, не вбачає."Немає різниці де підібрати пасажира, треба людям йти назустріч. А не робити не знаю для чого це робиться – там можна, а там ні. Як на мене, як зараз я висаджував пасажирів, то це немає нічого критичного. Я став, вийшли люди і поїхав", – сказав водій.Водії рейсових автобусів, зі слів інспектора Укртрансбезпеки, повинні мати паспорт маршруту із розкладом руху. У цьому документі повинен бути перелік зупинок, де можна виконувати посадку й висадку пасажирів.За маршрутом Ківерці – Гірка Полонка курсує щодня водій. Його маршрут пролягає через Луцьк. Одна із зупинок – на проспекті Грушевського біля розважального центру. Під час перевірки дозволених зупинок інспектор порушення не виявив.Водій каже: зупинка в місті має бути, аби пасажирам було простіше доїжджати до потрібних локацій. "А Ківерцівським людям як добиратися. Я розумію є Ківерці, Дачне, Жабка, Прилуцьке, всі люди хочуть сісти і заїхати до кінцевої, а не перекидатися з одного в автобуса в інший і витрачати гроші", – додав чоловік.Разом із працівниками Укртрансбезпеки перевіряли громадський транспорт патрульні, зокрема звертають увагу на технічний стан автомобілів, – зазначив інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції на ВолиніРішення про накладення штрафу на водіїв щодо недотримання норм транспортного законодавства ухвалює керівник відповідного відділу Укртрансбезпеки. Якщо водій вдруге порушить, отримає штраф у розмірі 680 гривень, – додав інспектор Микола Бортнік.

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