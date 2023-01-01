«Проблема існує давно»: у Луцьку боротимуться із хаотичним рухом приміського транспорту

«Проблема існує давно»: у Луцьку боротимуться із хаотичним рухом приміського транспорту
У Луцьку продовжать боротьбу із хаотичним рухом приміських маршруток.

Про це йшлося під час оперативної наради міського голови Луцька у понеділок, 13 лютого.

Мер міста Ігор Поліщук зауважив, що проблема із рухом приміського транспорту у Луцьку, яка існує вже давно, досі не вирішена. Про це свідчить нещодавній аналіз працівників Луцькради.

«В один січневий день на зупинці «Промінь», у сторону вулиці Яровиця, з 9 години до 11-ї – «Луцьк–Промінь», «Гірка Полонка»–Ківерці», «Луцьк–Датинь», «Луцьк–Світязь», «Луцьк–Нововолинськ, «Луцьк–Несвіч», «Луцьк–Стара Гута», «Луцьк–Коршів» тощо. 35 приміських автобусів пройшли через цю зупинку, із них 33 – здійснювали посадку та висадку пасажирів.

Ми говоримо, що в нас ускладнений рух транспорту в місті, тому що є багато транспорту. Як же він буде не ускладнений, якщо це тільки один напрямок, одна зупинка?» – зазначив Поліщук.

Він підкреслив, що лише за ківерцівським напрямком у Луцьку здійснює перевезення 43 приміські автобуси.

«Паралельно з нашою системою транспорту, працює ще одна система. Працює абсолютно хаотично, ніхто не контролює ці перевезення, ніхто ні за що не відповідає і не зрозуміло, за яким принципом та за якими правилами вони їздять», – наголосив міський голова.

Начальник відділу транспорту Луцької міської ради Віктор Главічка у відповідь зауважив, що листи в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України вже підготовлені. Щоправда, за словами Главічки, є проблеми законодавчого характеру.

«Ці маршрутки не мають права зупинятись на міських зупинках. Відповідно до чинного законодавства, за цією ситуацією здійснює контроль Укртрансбезпека, управління патрульної поліції та організатор цих перевезень», – прокоментував Главічка.

Отож міський голова Луцька доручив відділу транспорту здійснити серйозну роботу в цьому напрямку відповідно до чинного законодавства: «Якщо це, до прикладу, автобус «Луцьк-Нововолинськ», то він має доїхати до автостанції і не здійснювати перевезення містом паралельно з нашими транспортними засобами».

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Теги: Приміський транспорт, Луцьк
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