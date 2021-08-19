Волинянину, який п'яним наїхав на двох 16-річних дівчат у Ковелі, повідомили про підозру. ФОТО

Волинянину, який п'яним наїхав на двох 16-річних дівчат у Ковелі, повідомили про підозру. ФОТО
33-річному жителю Ковеля повідомили про підозру, який, будучи п'яним, здійснив наїзд на двох дівчат.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Увечері 11 лютого 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «HYUNDAI SANTA FE» на вулиці Володимирській у Ковелі не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на двох 16-річних дівчат.

У результаті ДТП пішоходи отримали травми.

Вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу. Довідково: санкцією ч. 1 ст. 286-1 КК України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Волинянину, який п'яним наїхав на двох 16-річних дівчат у Ковелі, повідомили про підозру. ФОТО


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Теги: ДТП, Ковель, дівчата, водій
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