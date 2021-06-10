Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 14:40
Жителя Нововолинська судитимуть за наркозлочини учетверте.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту психотропних речовин, у тому числі у місці, призначеному для проведення навчальних заходів.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі до цього судимим за наркозлочини чоловіком амфетаміну.
При цьому, збував він психотропи і на подвір'ї однієї зі шкіл у Нововолинську.
Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту психотропних речовин, у тому числі у місці, призначеному для проведення навчальних заходів.
Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі до цього судимим за наркозлочини чоловіком амфетаміну.
При цьому, збував він психотропи і на подвір'ї однієї зі шкіл у Нововолинську.
Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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