Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини

Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини
Жителя Нововолинська судитимуть за наркозлочини учетверте.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 41-річним жителем Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту психотропних речовин, у тому числі у місці, призначеному для проведення навчальних заходів.

Упродовж жовтня-листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту тричі до цього судимим за наркозлочини чоловіком амфетаміну.

При цьому, збував він психотропи і на подвір'ї однієї зі шкіл у Нововолинську.

Обвинувачений перебуває під вартою і його подальшу долю вирішуватиме суд.
Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинянин, наркозлочини, суд
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