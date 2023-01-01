На Львівщині у горах травмувалася 8-річна волинянка

На Львівщині у горах травмувалася 8-річна волинянка
Львівські рятувальники надали допомогу 8-річній волинянці, яка травмувала ногу під час катання на лижах.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

12 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх в с. Волосянка надали допомогу травмованій лижниці, 2014 року народження, жительці с. Берестечко Волинської області. Дитина травмувала праву ногу. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львіщина, гори, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000
Сьогодні, 15:16
На Львівщині у горах травмувалася 8-річна волинянка
Сьогодні, 15:05
У Луцьку хочуть продовжити графік роботи аптек
Сьогодні, 14:50
Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 14:40
Волинянину, який п'яним наїхав на двох 16-річних дівчат у Ковелі, повідомили про підозру. ФОТО
Сьогодні, 14:25
Схожі новини
Волинянка зібрала колекцію прадавніх вишиванок. ФОТО Волинянка зібрала колекцію прадавніх вишиванок. ФОТО
Сьогодні, 08:11
На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
10 лютий, 15:03
«Рідним сказала, де я, коли вже тиждень була на фронті», – госпітальєрка з Волині «Рідним сказала, де я, коли вже тиждень була на фронті», – госпітальєрка з Волині
10 лютий, 14:55
Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині Суд звільнив від покарання волинянку, яка вкрала 500 тисяч гривень на Львівщині
10 лютий, 12:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000
Сьогодні, 15:16
 0
Як вибрати подарунок на 14 лютого для коханої людини*
Сьогодні, 15:08
 0
На Львівщині у горах травмувалася 8-річна волинянка
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку хочуть продовжити графік роботи аптек
Сьогодні, 14:50
 0
Збував психотропи на подвір'ї школи: волинянина учетверте судитимуть за наркозлочини
Сьогодні, 14:40
 0
Медіа
відео
1/8