На Львівщині у горах травмувалася 8-річна волинянка





Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.



12 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх в с. Волосянка надали допомогу травмованій лижниці, 2014 року народження, жительці с. Берестечко Волинської області. Дитина травмувала праву ногу. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські рятувальники надали допомогу 8-річній волинянці, яка травмувала ногу під час катання на лижах.Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.12 лютого рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи на лижній трасі гори Високий Верх в с. Волосянка надали допомогу травмованій лижниці, 2014 року народження, жительці с. Берестечко Волинської області. Дитина травмувала праву ногу. Рятувальники надали потерпілій домедичну допомогу та спустили до підніжжя гори, де передали медикам для надання подальшої допомоги.

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