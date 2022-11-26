У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто

У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто
Вранці 12 лютого жителі ЖК «Яровиця» у Луцьку помітили, як пʼяний водій таксі, брендованого сервісом UKLON, вʼїхав у металеву конструкцію та викликали поліцію.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у патрульній поліції, на місці виявили 47-річного водія автомобіля Пежо 301 з ознаками спʼяніння.

Проте проходити огляд він відмовився, в результаті на нього склали адміністративні матеріали за статтями 124 та 130 КУпАП та відсторонили від керування. Далі з ним буде розбиратися суд.

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Теги: таксі, водій, Луцьк, алкоголь
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