У Луцьку п'яний водій таксі приїхав на виклик і розбив авто





Як повідомили



Проте проходити огляд він відмовився, в результаті на нього склали адміністративні матеріали за статтями 124 та 130 КУпАП та відсторонили від керування. Далі з ним буде розбиратися суд.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 12 лютого жителі ЖК «Яровиця» у Луцьку помітили, як пʼяний водій таксі, брендованого сервісом UKLON, вʼїхав у металеву конструкцію та викликали поліцію.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у патрульній поліції, на місці виявили 47-річного водія автомобіля Пежо 301 з ознаками спʼяніння.Проте проходити огляд він відмовився, в результаті на нього склали адміністративні матеріали за статтями 124 та 130 КУпАП та відсторонили від керування. Далі з ним буде розбиратися суд.

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