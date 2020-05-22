На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця
Завдяки професійним злагодженим діям бригад ЕМД було врятовано життя волинянину.

Про це повідомляється на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

11 лютого 2023 року об 10 год. 37 хв. в Центральну оперативну диспетчерську надійшло звернення про те, що людина втратила свідомість, куди негайно була скерована бригада ЕМД.

Фахівці бригади Ковельського відділення ЕМД пункту смт. Голоби, прибувши на місце, провели огляд та обстеження, констатували відсутність дихання, пульсу на магістральних судинах.

Зі слів оточуючих, чоловік посинів і втратив свідомість декілька хвилин тому.

Ефективні реанімаційні заходи, уміння медичного персоналу, дало можливість відновити у пацієнта серцебиття та дихання.

Пацієнт в стабільному стані був доставлений та госпіталізований до профільного закладу охорони здоров’я.
На Волині медики повернули до життя чоловіка після зупинки серця

Слід зауважити, що це уже 7 успішна реанімація бригадами ЕМД у 2023 році.

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Теги: Волинянин, медики, життя
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