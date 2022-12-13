Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою

Лікарі розповіли про стан дитини, яку на переході у Луцьку збили разом із мамою
Шестирічну дівчинку, яку 10 лютого разом із мамою авто збило на переході на проспекті Відродження у Луцьку, перевели із палати інтенсивної терапії до хірургічного відділення.

Як розповіла Суспільному медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська, стан дитини покращується.

Матір дівчинки, яка теж потрапила під колеса авто, отримала забій ноги. Госпіталізації не потребувала.

Як розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський, за фактом ДТП відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Водій був тверезим.

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Теги: Луцьк, ДТП, мама, дитина
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