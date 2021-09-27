Повідомили подробиці ДТП у Луцьку, під час якої водій збив на переході матір з дитиною

Маму з шестирічною дитиною, яких в обідню пору 10 лютого на пішохідному переході на проспекті Відродження збив водій буса, госпіталізували в медичні заклади Луцька. Стан дівчинки середньої важкості, в жінки зафіксували забій.Про це йдеться в сюжеті Суспільного.Лікарі встановлюють діагноз дитини, її стан середньої важкості, – розповів медичний директор Ігор Дородних.Дівчинку госпіталізували до Волинської обласної дитячої лікарні, де вона проходить обстеження у реанімації, – сказала її мама Юлія. "Чекаю лікаря, що скажуть. Зараз дитина спить. Переломів, слава Богу, немає", – каже жінка.Зі слів травмованої, її донька від удару відлетіла. Сама ж жінка не могла підійти до дитини, бо отримала травму ноги і не могла встати. "Ми переходили пішохідний перехід, практично вже на іншу сторону дійшли. Я просто повертаю на ліво голову, пролітає машина – вона навіть не гальмує. Так вийшло", – зазначила Юлія.Травмовану жінку доправили в міську клінічну лікарню. Перелому не виявили, – зазначив черговий терапевт Олександр Орлов."Зроблено рентгенографію правої нижньої кінцівки. Діагноз: забій правого навколоступеневого суглоба. Показів для госпіталізації не було", – додав медик.Кермувальник машини називати своє ім’я відмовився. З його слів, жінку з дитиною не побачив.Про те, що сталося, розповів таке: "Я не гальмував зовсім там. Де вони взялися – то я не знаю. Зараз бачте, як переходять. Машин купа. З-за машини раз і може вискочили, я не знаю. Я ж що буду казати? Що я не винуватий? Розберуться слідчі органи".Власниця кавового кіоска Анастасія Каравай говорить: ДТП сталася навпроти її павільйону. Моменту аварії – не бачила. Коли вибігла на вулицю, побачила дитину на дорозі."Ми її з якимось чоловіком вкрили ковдрою, курткою і почекали швидку. Дитина лежала притомна, але я не можу сказати, що було з дитиною, тому що в мене в самої шок", – каже жінка.На місці події працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління Нацполіції області.Як зазначила провідна фахівчиня поліції області Марина Балдич, обставини аварії наразі встановлюють слідчі, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.