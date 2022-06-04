У Раді пояснили, чому не звільнили міністра оборони Резнікова

Олексія Резнікова за скандали з закупівлями у міністерстві була з боку фракції "Слуга народу". Водночас подання на звільнення може давати лише президент.



Про це в інтерв'ю Федір Веніславський.



За його словами, питання "можливих



Крім того, у членів комітету Ради з національної безпеки, оборони і розвідки були деякі запитання до роботи міністра і без історії з продуктами харчування. Вони стосуються і товарів оборонного призначення, зокрема зброї, техніки тощо, повідомив він.



"Тому не можна сказати, що для нас це була несподіванка. Але на рівні фракції це питання в неділю обговорювалося вперше. Воно обговорювалося не як факт, що вже відбувся, а як потенційна можливість, що може мати місце в майбутньому - зміна міністра оборони, щоби продемонструвати європейський підхід у політиці, що міністр відповідальний", - сказав депутат.



Водночас, за його словами, обговорення відставки Резнікова "це був такий експромт від керівництва фракції, не узгоджений з президентом".



"А суб'єктом внесення подань і про призначення, і про звільнення міністра оборони є саме президент. Тобто в даному випадку тільки президент визначає, чи влаштовує його міністр оборони, чи не влаштовує. Ні станом на 5 лютого, коли було засідання фракції, ні станом на сьогодні ніяких ініціатив з боку президента щодо дострокового припинення повноважень міністра оборони не надходило", - сказав він.



Веніславський вважає, що виникла проблема в комунікації. "Адже на засіданні фракції було домовлено, що ми у внутрішньому колі це питання просто дискутуємо, однак потім ця інформація чомусь потрапила в ЗМІ, була опублікована лідером фракції Давидом Арахамією і деякими іншими нашими колегами по комітету. Хоча не було до кінця узгоджено, що це вирішене питання", - повідомив він.



За його словами, дискусії щодо відставки Резнікова тривають. "Я думаю, що ми матимемо можливість спостерігати зміни в складі уряду протягом досить короткострокової перспективи. Чи буде серед них міністр оборони - побачимо, тому що рішення по міністру оборони, як і по міністру закордонних справ, може ухвалювати лише президент. Наша політична сила, яка має більшість у парламенті і право коаліції депутатських фракцій - зрозуміло, є пропрезидентською. І реалізувати чи ухвалювати якісь ініціативи, які можуть розбалансувати відносини між президентом і парламентом, ми точно на даний момент не будемо і не бачимо для цього підстав", - сказав він.



Водночас, "щодо інших міністрів - ситуація інша, тут уже можуть бути ініціативи і з боку фракції", додав Веніславський.



Нагадаємо, після скандалів про закупівлі для армії, Міністерство оборони заявило, що перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ініціатива щодо відповідальності міністра оборониза скандали з закупівлями у міністерстві була з боку фракції "Слуга народу". Водночас подання на звільнення може давати лише президент.Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України у Верховній радіЗа його словами, питання "можливих перестановок в Міністерстві оборони" дискутувалося вже протягом певного часу. "І як тільки-но виникло це непорозуміння щодо закупівлі продуктів харчування, було обговорення, що міністр має взяти на себе політичну відповідальність. Оскільки він фактично одноособово підбирав команду і призначав тих людей, які в тому числі винні в цих медійних скандалах", - сказав Веніславський.Крім того, у членів комітету Ради з національної безпеки, оборони і розвідки були деякі запитання до роботи міністра і без історії з продуктами харчування. Вони стосуються і товарів оборонного призначення, зокрема зброї, техніки тощо, повідомив він."Тому не можна сказати, що для нас це була несподіванка. Але на рівні фракції це питання в неділю обговорювалося вперше. Воно обговорювалося не як факт, що вже відбувся, а як потенційна можливість, що може мати місце в майбутньому - зміна міністра оборони, щоби продемонструвати європейський підхід у політиці, що міністр відповідальний", - сказав депутат.Водночас, за його словами, обговорення відставки Резнікова "це був такий експромт від керівництва фракції, не узгоджений з президентом"."А суб'єктом внесення подань і про призначення, і про звільнення міністра оборони є саме президент. Тобто в даному випадку тільки президент визначає, чи влаштовує його міністр оборони, чи не влаштовує. Ні станом на 5 лютого, коли було засідання фракції, ні станом на сьогодні ніяких ініціатив з боку президента щодо дострокового припинення повноважень міністра оборони не надходило", - сказав він.Веніславський вважає, що виникла проблема в комунікації. "Адже на засіданні фракції було домовлено, що ми у внутрішньому колі це питання просто дискутуємо, однак потім ця інформація чомусь потрапила в ЗМІ, була опублікована лідером фракції Давидом Арахамією і деякими іншими нашими колегами по комітету. Хоча не було до кінця узгоджено, що це вирішене питання", - повідомив він.За його словами, дискусії щодо відставки Резнікова тривають. "Я думаю, що ми матимемо можливість спостерігати зміни в складі уряду протягом досить короткострокової перспективи. Чи буде серед них міністр оборони - побачимо, тому що рішення по міністру оборони, як і по міністру закордонних справ, може ухвалювати лише президент. Наша політична сила, яка має більшість у парламенті і право коаліції депутатських фракцій - зрозуміло, є пропрезидентською. І реалізувати чи ухвалювати якісь ініціативи, які можуть розбалансувати відносини між президентом і парламентом, ми точно на даний момент не будемо і не бачимо для цього підстав", - сказав він.Водночас, "щодо інших міністрів - ситуація інша, тут уже можуть бути ініціативи і з боку фракції", додав Веніславський.Нагадаємо, після скандалів про закупівлі для армії, Міністерство оборони заявило, що перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

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