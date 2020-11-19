На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню

На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
Дівчина, яка 13-го вересня 2021 року, знаходячись біля одного з гуртожитків Володимира, двічі вдарила кулаком в обличчя неповнолітню, понесла покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Про це пише БУГ.

Під час раптово виниклого конфлікту із неповнолітньою, обвинувачена двічі вдарила кулаком в обличчя, внаслідок чого спричинила потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синця та садна обличчя, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.

Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченої, суд визнав щире каяття.

За вчинене правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України призначили покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, побила неповнолітню, суд, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
Сьогодні, 19:22
Росія запустила 100 ракет: яка ситуація на фронті 10 лютого
Сьогодні, 19:09
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
У якому стані перебувають мама з дитиною, яких збили у Луцьку на переході
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
Суд оштрафував волинянина, який ображав та виганяв з будинку дружину Суд оштрафував волинянина, який ображав та виганяв з будинку дружину
19 листопад, 2020, 12:20
На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі На Волині судили чоловіка, який лаявся у школі
10 березень, 2020, 21:37
Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав Драгер показав у небо: у Луцьку нетверезого керманича позбавили прав
15 січень, 07:07
У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу У Луцьку шахрайка здала військовому чужу квартиру і заплатила 34 тисячі гривень штрафу
14 січень, 11:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
Сьогодні, 19:22
 0
Росія запустила 100 ракет: яка ситуація на фронті 10 лютого
Сьогодні, 19:09
 0
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
 0
У якому стані перебувають мама з дитиною, яких збили у Луцьку на переході
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8