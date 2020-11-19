На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню





Про це пише



Під час раптово виниклого конфлікту із неповнолітньою, обвинувачена двічі вдарила кулаком в обличчя, внаслідок чого спричинила потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синця та садна обличчя, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.



Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченої, суд визнав щире каяття.



За вчинене правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України призначили покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.



Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дівчина, яка 13-го вересня 2021 року, знаходячись біля одного з гуртожитків Володимира, двічі вдарила кулаком в обличчя неповнолітню, понесла покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.Про це пише БУГ Під час раптово виниклого конфлікту із неповнолітньою, обвинувачена двічі вдарила кулаком в обличчя, внаслідок чого спричинила потерпілій тілесні ушкодження у вигляді синця та садна обличчя, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень.Обставинами, що помякшують покарання обвинуваченої, суд визнав щире каяття.За вчинене правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України призначили покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

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