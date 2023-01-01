Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
У суботу, 11 лютого, на Волині очікується хмарна погода, вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг з переходом у сніг. На дорогах - ожеледиця.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці та вдень йтиме дрібний сніг, ввечері очікується дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці та вдень йтиме дрібний сніг, ввечері очікується дощ.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.
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