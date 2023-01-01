Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
У суботу, 11 лютого, на Волині очікується хмарна погода, вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг з переходом у сніг. На дорогах - ожеледиця.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

За даними Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Вранці та вдень йтиме дрібний сніг, ввечері очікується дощ.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
Сьогодні, 19:22
Росія запустила 100 ракет: яка ситуація на фронті 10 лютого
Сьогодні, 19:09
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
У якому стані перебувають мама з дитиною, яких збили у Луцьку на переході
Сьогодні, 17:55
Схожі новини
Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 10 лютого, у Луцьку та Волинській області
09 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 лютого
07 лютий, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 лютого
06 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині судили дівчину, яка побила неповнолітню
Сьогодні, 19:22
 0
Росія запустила 100 ракет: яка ситуація на фронті 10 лютого
Сьогодні, 19:09
 0
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
 0
У якому стані перебувають мама з дитиною, яких збили у Луцьку на переході
Сьогодні, 17:55
 0
Медіа
відео
1/8