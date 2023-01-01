Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
Сьогодні,10 лютого, Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:
- Мері Акопян;
- Ігоря Бондаренка;
- Сергія Гончарова;
- Богдана Драп’ятого;
- Катерину Павліченко.
Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Ольгу Рабійчук.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:
- Мері Акопян;
- Ігоря Бондаренка;
- Сергія Гончарова;
- Богдана Драп’ятого;
- Катерину Павліченко.
Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Ольгу Рабійчук.
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