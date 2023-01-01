Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС





Про це повідомляєТараса Мельничука.



Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:



- Мері Акопян;

- Ігоря Бондаренка;

- Сергія Гончарова;

- Богдана Драп’ятого;

- Катерину Павліченко.



Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Ольгу Рабійчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні,10 лютого, Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній РадіСьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України -та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації -

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