На Донецькому напрямку загинув волинянин Юрій Колтунович

Юрій Вікторович Колтунович.



Про це повідомляє Любешівська газета



«7 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув солдат 110-ї окремої механізованої бригади 51-річний Юрій Колтунович, житель села Гірки. Співчуття рідним та близьким Героя!» - йдеться у дописі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув житель села Гірки Камінь-Каширського району на ВолиніПро це повідомляє Любешівська газета «Нове життя». «7 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув солдат 110-ї окремої механізованої бригади 51-річний Юрій Колтунович, житель села Гірки. Співчуття рідним та близьким Героя!» - йдеться у дописі.

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