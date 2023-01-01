На Донецькому напрямку загинув волинянин Юрій Колтунович
Сьогодні, 17:35
Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув житель села Гірки Камінь-Каширського району на Волині Юрій Вікторович Колтунович.
Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя».
«7 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув солдат 110-ї окремої механізованої бригади 51-річний Юрій Колтунович, житель села Гірки. Співчуття рідним та близьким Героя!» - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя».
«7 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув солдат 110-ї окремої механізованої бригади 51-річний Юрій Колтунович, житель села Гірки. Співчуття рідним та близьким Героя!» - йдеться у дописі.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кабмін звільнив всіх заступників голови МВС
Сьогодні, 18:12
На Донецькому напрямку загинув волинянин Юрій Колтунович
Сьогодні, 17:35
Обшуки на митниці: на Житомирщині підозри отримали майже половина інспекторів, які були на зміні
Сьогодні, 17:20
Медіа