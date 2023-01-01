На Донецькому напрямку загинув волинянин Юрій Колтунович

На Донецькому напрямку загинув волинянин Юрій Колтунович
Захищаючи Україну, на війні з російськими окупантами загинув житель села Гірки Камінь-Каширського району на Волині Юрій Вікторович Колтунович.

Про це повідомляє Любешівська газета «Нове життя».

«7 лютого 2023 року внаслідок артилерійського обстрілу на Донецькому напрямку загинув солдат 110-ї окремої механізованої бригади 51-річний Юрій Колтунович, житель села Гірки. Співчуття рідним та близьким Героя!» - йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого. Вічна шана і слава Герою!


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Теги: Колтунович, загинув, військовий
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