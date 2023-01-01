Обшуки на митниці: на Житомирщині підозри отримали майже половина інспекторів, які були на зміні

Обшуки на митниці: на Житомирщині підозри отримали майже половина інспекторів, які були на зміні
СБУ викрила нові зловживання на Житомирській митниці: підозру отримала майже половина інспекторів, які працювали на зміні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань ліквідували нову корупційну схему на Житомирській митниці. За матеріалами правоохоронців підозру отримали 5 головних інспекторів митного посту, що становить майже половину митників, які працювали на зміні.

Як свідчать матеріали розслідування, протиправна діяльність чиновників призвела до збитків державі щонайменше на 3,5 млн грн.

За даними слідства, посадовці займалися махінаціями при митному оформленні вантажних автомобілів. Зокрема, вони занижували розмір платежів під час розмитнення автівок, які імпортували з ЄС.
«Схема» працювала завдяки комерційній фірмі, що займається імпортом.

Ця фірма надавала митникам підроблені іноземні технічні паспорти з виправленими датами виробництва та першої реєстрації вантажівок. Через такі маніпуляції автомобілі «молодшали», а обов’язкові митні платежі до держбюджету кардинально зменшувалися.

Митники, зловживаючи службовим становищем, «не помічали» цих порушень та не здійснювали належну перевірку поданих до розмитнення документів.

У ході досудового розслідування задокументовано ввезення та оформлення в режимі «імпорт», а потім продаж доброчесним покупцям більше ніж двох десятків вантажних автомобілів.
Обшуки на митниці: на Житомирщині підозри отримали майже половина інспекторів, які були на зміні

Правоохоронці продовжують перевіряти причетність інших службових осіб митниці до корупційної схеми і проводять відповідні слідчі дії на митному посту, який фігурує у злочинній схемі. Вилучаються документація та електронні носії інформації, що можуть містити докази протиправної діяльності.
Обшуки на митниці: на Житомирщині підозри отримали майже половина інспекторів, які були на зміні

Наразі 5 головним інспекторам митного посту «Житомир Центральний» повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Викриття оборудки проводили співробітники СБУ в Житомирській області у співпраці з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях.

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Теги: Обшуки, митниця
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