Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
Шестирічна школярка, яка 25 січня потрапила під колеса легкового авто в селищі Торчин Луцького району, перебувала в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні, а сьогодні, 10 лютого, померла.
Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіли раніше у поліції.
Нагадаємо, водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дівчинка весь час перебувала у комі.
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Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіли раніше у поліції.
Нагадаємо, водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дівчинка весь час перебувала у комі.
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