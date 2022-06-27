Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик





Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіли раніше у поліції.



Нагадаємо, водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дівчинка весь час





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шестирічна школярка, яка 25 січня потрапила під колеса легкового авто в селищі Торчин Луцького району, перебувала в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні, а сьогодні, 10 лютого, померла.Цепідтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіли раніше у поліції.Нагадаємо, водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дівчинка весь час перебувала у комі.

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