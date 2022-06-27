Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик

Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Шестирічна школярка, яка 25 січня потрапила під колеса легкового авто в селищі Торчин Луцького району, перебувала в реанімації Волинської обласної дитячої лікарні, а сьогодні, 10 лютого, померла.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження за фактом ДТП наразі проводять інженерно-транспортні експертизи, результати яких будуть відомі згодом, – розповіли раніше у поліції.

Нагадаємо, водій Daewoo допустив наїзд на 6-річну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Дівчинка весь час перебувала у комі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Торчин, ДТП, дитина, смерть, померла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник
Сьогодні, 16:40
Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
Сьогодні, 15:48
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
У Торчині водій збив 6-річну дитину, її госпіталізували У Торчині водій збив 6-річну дитину, її госпіталізували
25 січень, 13:04
На Волині п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку На Волині п'яний водій на смерть збив 11-річну дівчинку
27 червень, 2022, 15:45
П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині П'яний мотоцикліст на смерть збив 7-річного хлопчика на Волині
13 червень, 2022, 12:17
Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині Обірвалося життя дитини, яка постраждала під час зіткнення джипа і підводи на Волині
19 березень, 2019, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Білорусі вже втретє за сьогодні злетів російський літак-розвідник
Сьогодні, 16:40
 0
Померла шестирічна дівчинка, яку у Торчині збив легковик
Сьогодні, 15:58
 0
У Луцьку водій збив жінку з 6-річною дитиною
Сьогодні, 15:53
 0
Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
Сьогодні, 15:48
 0
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8