Скільки танків Україна отримає в першій хвилі

Скільки танків Україна отримає в першій хвилі
У найближчі два-три місяці Україна має отримати від країн-партнерів близько 150-300 танків. Важлива орієнтовна дата - 1 квітня.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у інтерв'ю РБК-Україна.

"Є різні підрахунки. Але якщо говорити орієнтовно, то найближчим часом нам можуть передати 150-300 танків – це протягом 2-3 місяців", – заявив він.

За словами Веніславського, на останньому "Рамштайні" було спільне розуміння, що Україні танки потрібні до 1 квітня, що пов'язано з активізацією російських військ.

Також нардеп зазначив, що перші 150-300 танків – це лише початок, оскільки Україні потрібно набагато більше бронетехніки для звільнення всіх своїх територій.

"Якщо у нас в цілому буде 10 танкових бригад – 1000 танків – це буде дуже ефективний інструмент для деокупації наших територій. Але, думаю, якщо їх (бригад – ред.) буде 5-7 - це також буде достатньо, щоб ефективно звільнити нашу територію", – запевнив Веніславський.

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Теги: танки, Україна
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