На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький





Про це Максим Козицький.



"На жаль, є влучання. У нашій області також. Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.



У Золочівському районі



Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.



За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема.



На місцях працюють пожежники, енергетики, правоохоронці.

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