На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький

На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
Сьогодні вранці Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку poсійських окупантів по енергосистемі. Воїни ПвК «Захід», які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"На жаль, є влучання. У нашій області також. Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.

У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Просять водіїв оминати цю ділянку.

Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема.

На місцях працюють пожежники, енергетики, правоохоронці.

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Теги: Ракетна, атака, Львіщина
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