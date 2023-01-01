На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
Сьогодні, 15:03
Сьогодні вранці Україна пережила 14-ту масовану ракетну атаку poсійських окупантів по енергосистемі. Воїни ПвК «Захід», які стережуть небо на заході нашої держави, збили 12 ракет. Із них 9 – над Львівщиною.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"На жаль, є влучання. У нашій області також. Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.
У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Просять водіїв оминати цю ділянку.
Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.
За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема.
На місцях працюють пожежники, енергетики, правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"На жаль, є влучання. У нашій області також. Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці. Через це, а також через ситуацію в інших областях, на Львівщині можливі перебої з електропостачанням", - йдеться в повідомленні.
У Золочівському районі ракета окупантів впала за 4 метри від автобусної зупинки. Не вибухнула. Надзвичайники працюють над її знешкодженням. Просять водіїв оминати цю ділянку.
Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля пошкодила вікна будівлі.
За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків нема.
На місцях працюють пожежники, енергетики, правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку бус зіткнувся з легковиком. ФОТО
Сьогодні, 15:27
На Львівщині ще одна ракета впала неподалік санаторію, – Козицький
Сьогодні, 15:03
Прем'єрка Молдови оголосила про відставку уряду
Сьогодні, 14:20
ЗСУ збили 61 російську крилату ракету та 5 безпілотників
Сьогодні, 14:11
Медіа