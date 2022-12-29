На Львівщині російська ракета впала біля зупинки і не вибухнула





Про це Максим Козицький.



За його словами, надзвичайники працюють над її знешкодженням. За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих нема.



Рух для транспортних засобів там перекрили. Патрульні скеровують автомобілі, які прямують з Києва через населені пункти Буськ та Красне.



Транспортні засоби, які їдуть в напрямку столиці, скеровують через населений пункт Великосілки, на автодорогу Тернопіль — Львів — Рава-Руська.



Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, вранці

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