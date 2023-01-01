На Хмельниччині збили 1 ракету та 1 шахід: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури





Про це Сергій Гамалій.



"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади", - йдеться в повідомленні.



Як зазначив Гамалій, пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 10 лютого у Хмельницькому пролунав вибух . Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід.Про це повідомив голова Хмельницької ОВА"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади", - йдеться в повідомленні.Як зазначив Гамалій, пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.

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