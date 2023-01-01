На Хмельниччині збили 1 ракету та 1 шахід: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 11:56
Вранці 10 лютого у Хмельницькому пролунав вибух. Сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Гамалій, пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"За попередньою інформацією, в Хмельницькій області наші сили ППО збили 1 крилату ракету та 1 шахід. Але, на жаль, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури Хмельницької громади", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Гамалій, пожежа ліквідована, постраждалих нема. Матеріальні збитки підраховуються.
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