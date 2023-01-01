Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО

Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО
Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетного удару дві російські крилаті ракети здійснили перетин повітряного простору Румунії.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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