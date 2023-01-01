Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО
Сьогодні, 11:36
Сьогодні, 10 лютого, під час масованого ракетного удару дві російські крилаті ракети здійснили перетин повітряного простору Румунії.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Сьогодні, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» здійснили перетин Державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Ракети була запущені з акваторії Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
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