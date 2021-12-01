Волинянин кинув «коктейлі Молотова» у будинок екс-співмешканки: суд виніс йому вирок

32-річний житель Житомирської області непроханим з'явився у будинку колишньої співмешканки в місті Рожище, виготовивши попередньо два «коктейлі Молотова».Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Удень 7 грудня 2022 року, не знайшовши порозуміння з жінкою, раніше судимий чоловік підпалив суміш та намагався спалити житло.Вогонь вчасно загасили присутні у хаті, помешкання не постраждало.Його звинуватили у незаконному проникненн ідо житла та закінченому замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч.1 ст. 162, ч.2 ст. 15, ч. 2 ст.194 КК України).Рожищенський районний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.