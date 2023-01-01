Ракетний удар: на Харківщині 7 людей отримали поранення
Сьогодні, 11:45
У Харківській області внаслідок ракетної атаки Росії поранено 7 людей.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи чули на Полтавщині, Івано-Франківщині, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі.
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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи чули на Полтавщині, Івано-Франківщині, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі.
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