Ракетний удар: на Харківщині 7 людей отримали поранення





Про це Олег Синєгубов.



"Внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи чули на Полтавщині, Івано-Франківщині, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харківській області внаслідок ракетної атаки Росії поранено 7 людей.Про це повідомив очільник Харківської ОВА"Внаслідок останнього удару окупантів, який стався біля 10:30 ранку у Харківському районі поранення отримало 7 людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що зранку 10 лютого російські війська запустили ракети по території України. Вибухи чули на Полтавщині, Івано-Франківщині, Києві, Хмельницькому, Львові, Запоріжжі.

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