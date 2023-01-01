У Хмельницькому пролунав вибух. ОНОВЛЕНО





Інформацію Олександр Симчишин.



"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.



Згодом голова ОВА Сергій Гамалій також підтвердив, що у місті - вибух.



"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - повідомив він.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час ракетної атаки 10 лютого міська влада повідомляє про вибух у Хмельницькому.Інформацію підтверджує міський голова Хмельницького"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.Згодом голова ОВА Сергій Гамалій також підтвердив, що у місті - вибух."Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - повідомив він.Нагадаємо, що сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи

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