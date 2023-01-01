У Хмельницькому пролунав вибух. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:00
Під час ракетної атаки 10 лютого міська влада повідомляє про вибух у Хмельницькому.
Інформацію підтверджує міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.
Згодом голова ОВА Сергій Гамалій також підтвердив, що у місті - вибух.
"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - повідомив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Інформацію підтверджує міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом. Можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами", - йдеться в повідомленні.
Згодом голова ОВА Сергій Гамалій також підтвердив, що у місті - вибух.
"Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні", - повідомив він.
Нагадаємо, що сьогодні, 10 лютого, вранці, під час повітряної тривоги на Львівщині було чутно вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські ракети залетіли в повітряний простір країни НАТО
Сьогодні, 11:36
Волинянин кинув «коктейлі Молотова» у будинок екс-співмешканки: суд виніс йому вирок
Сьогодні, 11:31
У Хмельницькому пролунав вибух. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:00
Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10:55
Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
Медіа