Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко





Про це Віталій Кличко.



"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що







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