Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
Сьогодні, 10 лютого, у Києві були чутні вибухи під час повітряної тривоги. У місті працює ППО.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що "Укренерго" повідомляло про влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.
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Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що "Укренерго" повідомляло про влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.
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