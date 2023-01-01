Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко

Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10 лютого, у Києві були чутні вибухи під час повітряної тривоги. У місті працює ППО.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "Укренерго" повідомляло про влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури.



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Теги: Росія, Україна, війна
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