На Волині розшукують злодія, який обікрав магазин





Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.



Поліцейські Володимира звертаються до громадян: "Якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочинів, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0633137673 або 102. Анонімність гарантована".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці Володимирського районного відділу поліції встановлюють особу, яка причетна до вчинення крадіжок з магазину «Сім23».Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.Поліцейські Володимира звертаються до громадян: "Якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочинів, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0633137673 або 102. Анонімність гарантована".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію