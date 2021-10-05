На Волині розшукують злодія, який обікрав магазин
Сьогодні, 10:10
Правоохоронці Володимирського районного відділу поліції встановлюють особу, яка причетна до вчинення крадіжок з магазину «Сім23».
Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
Поліцейські Володимира звертаються до громадян: "Якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочинів, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0633137673 або 102. Анонімність гарантована".
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Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.
Поліцейські Володимира звертаються до громадян: "Якщо ви впізнали зловмисника, володієте будь-якою інформацією стосовно особи, причетної до скоєння злочинів, прохання зателефонувати до поліції за телефоном 0633137673 або 102. Анонімність гарантована".
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