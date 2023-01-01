На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля





Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.



9 лютого о 14:56 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі у селі Старі Червища Камінь-Каширського району.



На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони села Тоболи. Горіння ліквідували о 15:58.



Імовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.



О 23:43 рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин ліквідували пожежу житлового будинку в селі Журавлине на Ковельщині.



Внаслідок пожежі частково знищене перекриття й пошкоджені стіни на площі 25 квадратних метрів.



За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.9 лютого о 14:56 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі у селі Старі Червища Камінь-Каширського району.На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони села Тоболи. Горіння ліквідували о 15:58.Імовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.О 23:43 рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин ліквідували пожежу житлового будинку в селі Журавлине на Ковельщині.Внаслідок пожежі частково знищене перекриття й пошкоджені стіни на площі 25 квадратних метрів.За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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