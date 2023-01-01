На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля

На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

9 лютого о 14:56 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі у селі Старі Червища Камінь-Каширського району.

На місці події працювали рятувальники 12 ДПРЧ смт Любешів та працівники місцевої пожежної охорони села Тоболи. Горіння ліквідували о 15:58.

Імовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

О 23:43 рятувальники 16 ДПРЧ смт Стара Вижівка та працівники місцевої пожежної охорони села Смідин ліквідували пожежу житлового будинку в селі Журавлине на Ковельщині.

Внаслідок пожежі частково знищене перекриття й пошкоджені стіни на площі 25 квадратних метрів.

За попередніми даними, до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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