Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія

Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія
Тема фейків та маніпуляцій в Україні не втрачає актуальності. росія та її соратниця у війні – Білорусь продовжують «воювати» і на інформаційному фронті. Громадська організація «Інформація в чистому вигляді» спільно з виданням ВолиньPost допомагає волинянам освоювати основи медіаграмотності і вміти протистояти інформаційним атакам ворога.

У рамках нашого проєкту «Межуємо, але фільтруємо» вже вийшло чимало спростувань ворожих вкидів, а також кілька навчальних матеріалів, які мають намір розвинути у волинян та волинянок критичне мислення. Про конкретні фейки, маніпуляції та інші вкиди ворога, а також про поради щодо медіаграмотності дуже рекомендуємо читати тут.

Однак іноді вкинуте «сміття» не зовсім очевидне або ж навпаки складає враження «невинного» повідомлення, яке має на меті допомогти, як-от публікації на Фейсбук-сторінці «Молитва». Здавалось би, до чого тут росія і як можуть нашкодити українському війську і державі загалом репости чи коментарі зі словами «амінь» чи «бережи, Боже»? А, виявляється, навіть дуже можуть.

Зокрема цю тему підняли у розмові голови громадської організації «Інформація в чистому вигляді», головної редакторки інформаційного агентства ВолиньPost Іванни Рудишин з відомою медіаексперткою, засновницею фактчекінгового проєкту «НотаЄнота» Альоною Романюк. Про те, чи є зв’язок «Молитви» із російськими спецслужбами, чому не варто розшукувати зниклих воїнів у фейсбуці і чому абревіатуру ІПСО іноді вживати не доречно, – у нашому відео.



Публікація створена у межах проєкту «Посилення роботи медіа у боротьбі з ворожими наративами та інформаційними вкидами на території прикордонної із Білоруссю Волині», який реалізовує ГО «Інформація в чистому вигляді» у партнерстві з інформаційним агентством ВолиньPost за фінансової підтримки Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю ГО «Інформація в чистому вигляді» і не обов’язково відображає позицію Чорноморського Фонду регіонального співробітництва – проєкту Німецького фонду Маршалла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Альона Романюк, фейки, «Молитва», «НотаЄнота», варте уваги, медіаграмотність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російський фейк про поранених у «госпіталі Бурленка» дістався до Волині: припиніть це поширювати
03 лютий, 15:40
Білоруська пропаганда услід за російською поширює вкид про «павєстачнікав на скорай помащі»
24 січень, 12:10
Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
20 січень, 10:31
Білорусь просуває вкид про «різке падіння боєздатності ЗСУ»
11 січень, 13:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16
Сьогодні, 09:55
На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
Сьогодні, 09:40
Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія
Сьогодні, 09:36
СБУ та ДБР проводять спільні обшуки на Волинській та ще семи митницях
Сьогодні, 09:25
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися Чому і від яких Телеграм-каналів волинянам треба відписатися
20 січень, 10:31
СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал СМІТТЯРКА ЧИ НІ: маркери, що вказують на ненадійний Телеграм-канал
03 січень, 12:00
Які нові фейки для українців готує РФ Які нові фейки для українців готує РФ
05 березень, 2022, 12:36
Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували Які популярні на Волині фейки щодо війни вже спростували
26 лютий, 2022, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Хмельницькому пролунав вибух
Сьогодні, 11:00
 0
Львівщину атакують ракетами
Сьогодні, 10:55
 0
Уламки ракети пошкодили дах приватного будинку в Голосіївському районі Києва, – Кличко
Сьогодні, 10:48
 0
Росіяни влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України, – Укренерго
Сьогодні, 10:23
 0
На Волині розшукують злодія, який обікрав магазин
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8