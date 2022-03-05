Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія

Тема фейків та маніпуляцій в Україні не втрачає актуальності. росія та її соратниця у війні – Білорусь продовжують «воювати» і на інформаційному фронті. Громадська організаціяспільно з виданням ВолиньPost допомагає волинянам освоювати основи медіаграмотності і вміти протистояти інформаційним атакам ворога.У рамках нашого проєктувже вийшло чимало спростувань ворожих вкидів, а також кілька навчальних матеріалів, які мають намір розвинути у волинян та волинянок критичне мислення. Про конкретні фейки, маніпуляції та інші вкиди ворога, а також про поради щодо медіаграмотності дужеОднак іноді вкинуте «сміття» не зовсім очевидне або ж навпаки складає враження «невинного» повідомлення, яке має на меті допомогти, як-от публікації на Фейсбук-сторінці «Молитва». Здавалось би, до чого тут росія і як можуть нашкодити українському війську і державі загалом репости чи коментарі зі словами «амінь» чи «бережи, Боже»? А, виявляється, навіть дуже можуть.Зокрема цю тему підняли у розмові голови громадської організації, головної редакторки інформаційного агентства ВолиньPostз відомою медіаексперткою, засновницею фактчекінгового проєкту «НотаЄнота». Про те, чи є зв’язок «Молитви» із російськими спецслужбами, чому не варто розшукувати зниклих воїнів у фейсбуці і чому абревіатуру ІПСО іноді вживати не доречно, – у нашому відео.