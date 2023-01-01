Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем

Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

танків – 3258 (+3)

бойових броньованих машин – 6471 (+3)

артилерійських систем – 2251 (+7)

РСЗВ – 463 (+0)

засоби ППО – 233 (+1)

літаків – 295 (+0)

гелікоптерів – 286 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)

крилаті ракети – 796 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)

спеціальна техніка – 211 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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