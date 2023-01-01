Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати Росії:



танків – 3258 (+3)



бойових броньованих машин – 6471 (+3)



артилерійських систем – 2251 (+7)



РСЗВ – 463 (+0)



засоби ППО – 233 (+1)



літаків – 295 (+0)



гелікоптерів – 286 (+1)



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)



крилаті ракети – 796 (+0)



кораблі/катери – 18 (+0)



автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)



спеціальна техніка – 211 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.танків – 3258 (+3)бойових броньованих машин – 6471 (+3)артилерійських систем – 2251 (+7)РСЗВ – 463 (+0)засоби ППО – 233 (+1)літаків – 295 (+0)гелікоптерів – 286 (+1)БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)крилаті ракети – 796 (+0)кораблі/катери – 18 (+0)автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)спеціальна техніка – 211 (+0).

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