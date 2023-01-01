Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Росія втратила у повномасштабній війні орієнтовно 135 740 осіб.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засоби ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилаті ракети – 796 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальна техніка – 211 (+0).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
танків – 3258 (+3)
бойових броньованих машин – 6471 (+3)
артилерійських систем – 2251 (+7)
РСЗВ – 463 (+0)
засоби ППО – 233 (+1)
літаків – 295 (+0)
гелікоптерів – 286 (+1)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3)
крилаті ракети – 796 (+0)
кораблі/катери – 18 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5)
спеціальна техніка – 211 (+0).
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