Курс валют у Луцьку 10 лютого

Курс валют у Луцьку 10 лютого
10 лютого готівковий курс долара становить 39.80, продають його за 40.00.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.50, а продають за – 42.78.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,05.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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