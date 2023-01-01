Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області

Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури Хмельницької області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо також, що вночі 10 лютого Росія завдала масованої атаки по Запоріжжю.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку 10 лютого
Сьогодні, 09:05
Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Сьогодні, 08:54
Вночі була масована атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів
Сьогодні, 08:48
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:41
Схожі новини
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
Вночі була масована атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів Вночі була масована атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів
Сьогодні, 08:48
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:41
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком
Сьогодні, 08:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці
Сьогодні, 09:25
 0
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
 0
Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку 10 лютого
Сьогодні, 09:05
 0
Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Сьогодні, 08:54
 0
Медіа
відео
1/8