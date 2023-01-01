Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області





Про це Сергій Гамалій.



"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури Хмельницької області.Про це повідомив голова Хмельницької ОВА"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо також, що вночі 10 лютого Росія завдала масованої атаки по Запоріжжю

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