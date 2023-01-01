Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Сьогодні, 08:54
Сьогодні вночі, 10 лютого, росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури Хмельницької області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо також, що вночі 10 лютого Росія завдала масованої атаки по Запоріжжю.
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну Шахідами. Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежа ліквідована. Постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо також, що вночі 10 лютого Росія завдала масованої атаки по Запоріжжю.
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