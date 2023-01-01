Вночі була масована атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів





Про це Анатолій Куртєв.



“За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення”, – зазначив він.



Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.



“Це все, на що здатна ця армія мразот – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося”, – додав Куртєв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 10 лютого Росія завдала масованої атаки по Запоріжжю.Про це повідомив секретар Запорізької міської ради“За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення”, – зазначив він.Росіяни атакували об‘єкти енергетичної інфраструктури. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.“Це все, на що здатна ця армія мразот – обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося”, – додав Куртєв.

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