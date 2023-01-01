У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Миколою Матвієнком. Поховали Героя на сільському кладовищі села Гаразджа.



Про це повідомляють у



Упродовж всього маршруту з Луцька до Піддубців та Гаразджі, кортеж на колінах зустрічали місцеві мешканці – і дорослі, і діти, з прапорами та квітами, чекали на морозі, аби віддати останню шану 30-річному воїну, який мужньо боронив нашу землю у лавах Збройних Сил України.



Провести його в останній путь прийшло більше сотні мешканців Піддубцівського старостинського округу, старости та керівники Підгайцівської громади, священники та семінаристи.



Поховання військового здійснювалося за церковними традиціями, оскільки загиблий закінчив Волинську духовну семінарію та у 2015 році отримав чин диякона, деякий час був священником в одній із церков Володимирського району. Тож його хоронили, як священника, з усім почестями.



Процесію супроводжував військовий оркестр та військовослужбовці добровольчого батальйону територіальної оборони «Підгайці».



Останнім часом Микола Матвієнко працював майстром на автоматизованій лінії заводу електроніки Кромберг і Шуберт у Луцьку.



Був призваний на військову службу, відповідно до Указу Президента України" Про загальну мобілізацію" Луцьким ОТЦК та СП Волинської області, у листопаді 2022 року.



Захищаючи Батьківщину, Герой загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. 31 січня тіло загиблого евакуювали з поля бою.



У нього лишилися дружина, син, батьки, брат та сестра.



Прощались з Героєм традиційно – спільною молитвою, виконанням Державного Гімну України військовим оркестром під залпи почесної варти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці Підгайцівської громади попрощалися із загиблим військовослужбовцемПоховали Героя на сільському кладовищі села Гаразджа.Про це повідомляють у громаді Упродовж всього маршруту з Луцька до Піддубців та Гаразджі, кортеж на колінах зустрічали місцеві мешканці – і дорослі, і діти, з прапорами та квітами, чекали на морозі, аби віддати останню шану 30-річному воїну, який мужньо боронив нашу землю у лавах Збройних Сил України.Провести його в останній путь прийшло більше сотні мешканців Піддубцівського старостинського округу, старости та керівники Підгайцівської громади, священники та семінаристи.Поховання військового здійснювалося за церковними традиціями, оскільки загиблий закінчив Волинську духовну семінарію та у 2015 році отримав чин диякона, деякий час був священником в одній із церков Володимирського району. Тож його хоронили, як священника, з усім почестями.Процесію супроводжував військовий оркестр та військовослужбовці добровольчого батальйону територіальної оборони «Підгайці».Останнім часом Микола Матвієнко працював майстром на автоматизованій лінії заводу електроніки Кромберг і Шуберт у Луцьку.Був призваний на військову службу, відповідно до Указу Президента України" Про загальну мобілізацію" Луцьким ОТЦК та СП Волинської області, у листопаді 2022 року.Захищаючи Батьківщину, Герой загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. 31 січня тіло загиблого евакуювали з поля бою.У нього лишилися дружина, син, батьки, брат та сестра.Прощались з Героєм традиційно – спільною молитвою, виконанням Державного Гімну України військовим оркестром під залпи почесної варти.

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