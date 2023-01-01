У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком
Мешканці Підгайцівської громади попрощалися із загиблим військовослужбовцем Миколою Матвієнком. Поховали Героя на сільському кладовищі села Гаразджа.

Про це повідомляють у громаді.

Упродовж всього маршруту з Луцька до Піддубців та Гаразджі, кортеж на колінах зустрічали місцеві мешканці – і дорослі, і діти, з прапорами та квітами, чекали на морозі, аби віддати останню шану 30-річному воїну, який мужньо боронив нашу землю у лавах Збройних Сил України.

Провести його в останній путь прийшло більше сотні мешканців Піддубцівського старостинського округу, старости та керівники Підгайцівської громади, священники та семінаристи.
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Поховання військового здійснювалося за церковними традиціями, оскільки загиблий закінчив Волинську духовну семінарію та у 2015 році отримав чин диякона, деякий час був священником в одній із церков Володимирського району. Тож його хоронили, як священника, з усім почестями.

Процесію супроводжував військовий оркестр та військовослужбовці добровольчого батальйону територіальної оборони «Підгайці».
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Останнім часом Микола Матвієнко працював майстром на автоматизованій лінії заводу електроніки Кромберг і Шуберт у Луцьку.

Був призваний на військову службу, відповідно до Указу Президента України" Про загальну мобілізацію" Луцьким ОТЦК та СП Волинської області, у листопаді 2022 року.
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Захищаючи Батьківщину, Герой загинув 16 січня 2023 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. 31 січня тіло загиблого евакуювали з поля бою.

У нього лишилися дружина, син, батьки, брат та сестра.
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Прощались з Героєм традиційно – спільною молитвою, виконанням Державного Гімну України військовим оркестром під залпи почесної варти.
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вночі була масована атака на Запоріжжя: за годину зафіксували 17 ворожих прильотів
Сьогодні, 08:48
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів, – Генштаб
Сьогодні, 08:41
У громаді біля Луцька попрощалися з Героєм Миколою Матвієнком
Сьогодні, 08:00
У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу
Сьогодні, 07:10
Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
Сьогодні, 05:06
Схожі новини
У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу
Сьогодні, 07:10
Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО Бійці волинської бригади знищили на Донеччині ворожий гелікоптер МІ-24. ВІДЕО
09 лютий, 22:04
Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника Сьогодні у громаді на Волині зустрінуть загиблого Героя Андрія Вареника
09 лютий, 09:30
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Юрій Лихач
08 лютий, 17:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ та ДБР проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці
Сьогодні, 09:25
 0
Росія за добу втратила 730 окупантів, один гелікоптер та сім артилерійських систем
Сьогодні, 09:15
 0
Чому люди масово поширюють абсурдні і надто емоційні дописи у соцмережах і до чого тут росія
Сьогодні, 09:06
 0
Курс валют у Луцьку 10 лютого
Сьогодні, 09:05
 0
Росіяни вночі вдарили по обʼєкту інфраструктури в Хмельницькій області
Сьогодні, 08:54
 0
Медіа
відео
1/8