У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу





Про це розповіла Ганна Калиновська.



У перший день, сказала фахівчиня проєкту, в Центрі надання адміністративних послуг у селищі Маневичі зареєстрували 200 осіб.



Реєструють на отримання коштів усіх, однак безпосередню допомогу надають найбільш вразливим категоріям ВПО, – каже Ганна Калиновська. Реєстрація в громаді триватиме впродовж двох днів.



Асистентка проєкту Єлизавета Бєлодєдова зазначила: якщо людина не встигла зареєструватися на отримання допомоги, то може пізніше зателефонувати на "гарячу лінію" організації та під'їхати в іншу громаду.



Яку фінансову допомогу можна отримати



Згідно з програмою на кожного члена сім'ї можна отримати 2 200 гривень.



"Скільки членів сім'ї – стільки коштів може отримати представник цієї сім'ї. Допомога видається за три місяці. Для нас має значення все: стан здоров'я людини, членів сім'ї чи було зруйноване житло, чи втратила когось із сім'ї, які джерела доходу", – зазначила Ганна Калиновська.



Як зазначила фахівчиня, проєкт стартував торік, зокрема вдалося відвідали більше 20 громад на Волині. Упродовж цього року планують охопити усю область.



Хто прийшов у перший день реєстрації



У черзі на оформлення грошової допомоги очікує переселенка Тетяна Давидова, яка переїхала в Маневицьку громаду з Харкова через війну. Жінка каже: перебуває в декреті з маленькою дитиною, працювати не має змоги.



"Ми приїхали коли йому було вісім місяців, виїжджали з північної Салтівки. На даний момент нам проживати немає де. Квартира ціла, але вікон, дверей вже немає", – каже Тетяна Давидова.



За коштами від благодійників прийшла харків’янка Анастасія Приходько, яка нині мешкає в Маневицькій громаді.



Я тут одненька, тому для мене це дуже важливо... Проживати вдома ми перестали з 24 лютого, виїхали в центр, думали та безпечніше, був кращий підвал. Але потім зрозуміли, що дитині важко", – сказала жінка.



На місці переселенцям надавали безплатну психологічну допомогу. Зі слів психологині Олени Касяненко, посттравматичний стрес кожна людина проживає по-різному, зокрема не лише діти, а й дорослі.



Нині в Маневицькій громаді проживає 566 переселенців, які лишилися зимувати. Найбільше за весь період у громаді було 1,5 тисячі людей, – розповів керуючий справами Маневицької селищної ради Богдан Лавренюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицький громаді на Волині 9 лютого розпочали реєстрацію внутрішньо переміщених українців (ВПО), які претендують на фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" за підтримки американського народу.Про це розповіла Суспільному фахівчиня проєктуУ перший день, сказала фахівчиня проєкту, в Центрі надання адміністративних послуг у селищі Маневичі зареєстрували 200 осіб.Реєструють на отримання коштів усіх, однак безпосередню допомогу надають найбільш вразливим категоріям ВПО, – каже Ганна Калиновська. Реєстрація в громаді триватиме впродовж двох днів.Асистентка проєкту Єлизавета Бєлодєдова зазначила: якщо людина не встигла зареєструватися на отримання допомоги, то може пізніше зателефонувати на "гарячу лінію" організації та під'їхати в іншу громаду.Згідно з програмою на кожного члена сім'ї можна отримати 2 200 гривень."Скільки членів сім'ї – стільки коштів може отримати представник цієї сім'ї. Допомога видається за три місяці. Для нас має значення все: стан здоров'я людини, членів сім'ї чи було зруйноване житло, чи втратила когось із сім'ї, які джерела доходу", – зазначила Ганна Калиновська.Як зазначила фахівчиня, проєкт стартував торік, зокрема вдалося відвідали більше 20 громад на Волині. Упродовж цього року планують охопити усю область.У черзі на оформлення грошової допомоги очікує переселенка, яка переїхала в Маневицьку громаду з Харкова через війну. Жінка каже: перебуває в декреті з маленькою дитиною, працювати не має змоги."Ми приїхали коли йому було вісім місяців, виїжджали з північної Салтівки. На даний момент нам проживати немає де. Квартира ціла, але вікон, дверей вже немає", – каже Тетяна Давидова.За коштами від благодійників прийшла харків’янка Анастасія Приходько, яка нині мешкає в Маневицькій громаді.Я тут одненька, тому для мене це дуже важливо... Проживати вдома ми перестали з 24 лютого, виїхали в центр, думали та безпечніше, був кращий підвал. Але потім зрозуміли, що дитині важко", – сказала жінка.На місці переселенцям надавали безплатну психологічну допомогу. Зі слів психологині Олени Касяненко, посттравматичний стрес кожна людина проживає по-різному, зокрема не лише діти, а й дорослі.Нині в Маневицькій громаді проживає 566 переселенців, які лишилися зимувати. Найбільше за весь період у громаді було 1,5 тисячі людей, – розповів керуючий справами Маневицької селищної ради

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