У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу

У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу
У Маневицький громаді на Волині 9 лютого розпочали реєстрацію внутрішньо переміщених українців (ВПО), які претендують на фінансову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді" за підтримки американського народу.

Про це розповіла Суспільному фахівчиня проєкту Ганна Калиновська.

У перший день, сказала фахівчиня проєкту, в Центрі надання адміністративних послуг у селищі Маневичі зареєстрували 200 осіб.

Реєструють на отримання коштів усіх, однак безпосередню допомогу надають найбільш вразливим категоріям ВПО, – каже Ганна Калиновська. Реєстрація в громаді триватиме впродовж двох днів.
У громаді на Волині стартувала реєстрація на міжнародну грошову допомогу

Асистентка проєкту Єлизавета Бєлодєдова зазначила: якщо людина не встигла зареєструватися на отримання допомоги, то може пізніше зателефонувати на "гарячу лінію" організації та під'їхати в іншу громаду.

Яку фінансову допомогу можна отримати

Згідно з програмою на кожного члена сім'ї можна отримати 2 200 гривень.

"Скільки членів сім'ї – стільки коштів може отримати представник цієї сім'ї. Допомога видається за три місяці. Для нас має значення все: стан здоров'я людини, членів сім'ї чи було зруйноване житло, чи втратила когось із сім'ї, які джерела доходу", – зазначила Ганна Калиновська.

Як зазначила фахівчиня, проєкт стартував торік, зокрема вдалося відвідали більше 20 громад на Волині. Упродовж цього року планують охопити усю область.

Хто прийшов у перший день реєстрації

У черзі на оформлення грошової допомоги очікує переселенка Тетяна Давидова, яка переїхала в Маневицьку громаду з Харкова через війну. Жінка каже: перебуває в декреті з маленькою дитиною, працювати не має змоги.

"Ми приїхали коли йому було вісім місяців, виїжджали з північної Салтівки. На даний момент нам проживати немає де. Квартира ціла, але вікон, дверей вже немає", – каже Тетяна Давидова.

За коштами від благодійників прийшла харків’янка Анастасія Приходько, яка нині мешкає в Маневицькій громаді.

Я тут одненька, тому для мене це дуже важливо... Проживати вдома ми перестали з 24 лютого, виїхали в центр, думали та безпечніше, був кращий підвал. Але потім зрозуміли, що дитині важко", – сказала жінка.

На місці переселенцям надавали безплатну психологічну допомогу. Зі слів психологині Олени Касяненко, посттравматичний стрес кожна людина проживає по-різному, зокрема не лише діти, а й дорослі.

Нині в Маневицькій громаді проживає 566 переселенців, які лишилися зимувати. Найбільше за весь період у громаді було 1,5 тисячі людей, – розповів керуючий справами Маневицької селищної ради Богдан Лавренюк.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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