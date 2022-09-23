Волиняни обміняли вже 100 тисяч старих ламп розжарювання на енергоощадні
Сьогодні, 03:28
За 11 днів дії програми з обміну старих лампочок на поштових відділеннях Укрпошти у Волинській області всім охочим видали вже 100 тисяч нових енергоощадних лампочок.
Про це Суспільному розповів керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак.
Із 7 лютого, з його слів, отримати LED-лампи можна не лише в Луцьку, а й в інших містах та селищах міського типу області.
Наразі Волинь уже отримала 380 тисяч LED-ламп. Енергоощадні лампи є різної потужності (від чотирьох до 11 Вт) і з різним цоколем (стандартним та завуженим).
"Люди активізувалися. Багато заявок і в Луцьку, і по інших містах області. Також є багато заявок через "Дію", – зазначив директор обласної дирекції Укрпошти.
Через мобільний застосунок "Дія" волиняни забронювали для обміну 39 910 нових ламп. Після підтвердження броні в додатку забрати замовлення можна впродовж п'яти днів, – сказано на сайті обласної військової адміністрації. Без попередньої реєстрації заміну ламп на поштових відділеннях проводять лише за їхньої наявності.
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Про це Суспільному розповів керівник обласної дирекції Укрпошти Іван Люсак.
Із 7 лютого, з його слів, отримати LED-лампи можна не лише в Луцьку, а й в інших містах та селищах міського типу області.
Наразі Волинь уже отримала 380 тисяч LED-ламп. Енергоощадні лампи є різної потужності (від чотирьох до 11 Вт) і з різним цоколем (стандартним та завуженим).
"Люди активізувалися. Багато заявок і в Луцьку, і по інших містах області. Також є багато заявок через "Дію", – зазначив директор обласної дирекції Укрпошти.
Через мобільний застосунок "Дія" волиняни забронювали для обміну 39 910 нових ламп. Після підтвердження броні в додатку забрати замовлення можна впродовж п'яти днів, – сказано на сайті обласної військової адміністрації. Без попередньої реєстрації заміну ламп на поштових відділеннях проводять лише за їхньої наявності.
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