Волиняни обміняли вже 100 тисяч старих ламп розжарювання на енергоощадні





Про це Іван Люсак.



Із 7 лютого, з його слів, отримати LED-лампи можна не лише в Луцьку, а й в інших містах та селищах міського типу області.



Наразі Волинь уже отримала 380 тисяч LED-ламп. Енергоощадні лампи є різної потужності (від чотирьох до 11 Вт) і з різним цоколем (стандартним та завуженим).



"Люди активізувалися. Багато заявок і в Луцьку, і по інших містах області. Також є багато заявок через "Дію", – зазначив директор обласної дирекції Укрпошти.



Через мобільний застосунок "Дія" волиняни забронювали для обміну 39 910 нових ламп. Після підтвердження броні в додатку забрати замовлення можна впродовж п'яти днів, – сказано на сайті обласної військової адміністрації. Без попередньої реєстрації заміну ламп на поштових відділеннях проводять лише за їхньої наявності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 11 днів дії програми з обміну старих лампочок на поштових відділеннях Укрпошти у Волинській області всім охочим видали вже 100 тисяч нових енергоощадних лампочок.Про це Суспільному розповів керівник обласної дирекції УкрпоштиІз 7 лютого, з його слів, отримати LED-лампи можна не лише в Луцьку, а й в інших містах та селищах міського типу області.Наразі Волинь уже отримала 380 тисяч LED-ламп. Енергоощадні лампи є різної потужності (від чотирьох до 11 Вт) і з різним цоколем (стандартним та завуженим)."Люди активізувалися. Багато заявок і в Луцьку, і по інших містах області. Також є багато заявок через "Дію", – зазначив директор обласної дирекції Укрпошти.Через мобільний застосунок "Дія" волиняни забронювали для обміну 39 910 нових ламп. Після підтвердження броні в додатку забрати замовлення можна впродовж п'яти днів, – сказано на сайті обласної військової адміністрації. Без попередньої реєстрації заміну ламп на поштових відділеннях проводять лише за їхньої наявності.

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