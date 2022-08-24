В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни

В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни
Перша з часу повномасштабної війни виставка картин відкрилася в Художньому музеї Луцька.

Про це розповіла Суспільному завідувачка музею Зоя Навроцька.

Торік, 24 лютого всі полотна постійної експозиції запакували і перевезли до сховища, де вони досі зберігаються. Кілька місяців художній музей був зачинений для відвідувачів. Ця виставка, попри війну, приурочена ювілею – 50-тиліттю з часу відкриття Художнього музею у Луцьку.

"Залишалися порожні зали. Звичайно, нам, співробітникам музею, було дуже сумно, що наш музей не пульсує. Мистецтво дуже потрібне сьогодні. Мистецтво – це теж боротьба, це боротьба за духовне існування", – зазначила керівниця музею.

На виставці представлена майже сотня робіт шести луцьких художників Богдана Ясинського, Елеонори Сабової-Дишко, Олександра Дишка, Наталі Кумановської, Сергія Корсая, Геннадія Юр'єва.

Серед робіт – анімалістика, історичні полотна та натюрморти.
В художньому музеї Луцька відбулася перша виставка від початку повномасштабної війни

Художниця Наталія Кумановська розповідає: для експозиції обрала роботи, написані ще до повномасштабної війни: "Це доробок за останній час. Через деякий час після початку війни я знову почала малювати. Десь місяці 3-4 я не могла працювати".

Експозиція об’єднала у шести залах різних за стилем і формою митців. Художник Богдан Ясинський презентував на виставці картини живопису, написані ще у 90-ті роки минулого століття. Нині, каже, займається скульптурою.

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Теги: Луцьк, музей, виставка
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