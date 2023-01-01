Добрі новини від ВолиньPost за 9 лютого

Сьогодні Росія розпочала новий наступ, але ми впевнені у наших захисниках і захисницях. Ми обов'язково вистоїмо і переможемо!Наші журналісти традиційно нагадують про добрі новини, аби читачі і читачки ВолиньPost не забували, що, попри всі складнощі, добро таки є! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:Дівчинка вагою 3300 г, та зростом 55 см народилася у вівторок, 7 лютого. Тепер у родині – 18 дітей, серед них 12 хлопчиків та 6 дівчаток.«Війна в країні змусила багато переосмислити, та народження діток завжди буде прекрасним стимулом для віри в найкраще майбутнє! Вітаємо і радіємо з родиною!» – йдеться у дописі.Загалом пакет допомоги містить:• протитанкову зброю;• обладнання для розмінування;• легку протитанкову зброю Robot 57;• легку протитанкову зброю Combat Vehicle 90.Зазначається, що законодавчі зміни до бюджету набудуть чинності 13 лютого. Парламент також додав, що максимальні витрати на військову допомогу Україні становитимуть суму в 4,3 мільярда шведських крон (406,7 мільйона доларів).Команда на чолі ізборолася за першість, де винагородою був Starlink, а 5 проєктів, які мали шанси набрати найбільше голосів, отримували можливість запітчити свою розробку перед американськими інвесторами. Власне, проект представників ЛНТУ і потрапив у п’ятірку кращих і виборов можливість бути представленим перед інвесторами."Маємо супутниковий інтернет-зв'язок Starlink. Це дасть змогу підтримувати роботу й сервіс у випадку зникнення в місцевого оператора зовнішнього каналу зв'язку", – йеться у дописі на сторінці лікарні.За минулу добу українські захисники ліквідували понад 900 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:• особового складу – близько 135 010 (+910) осіб,• танків – 3 255 (+2) од,• бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од,• артилерійських систем – 2 244 (+8) од,• РСЗВ – 463 (+2) од,• засобів ППО – 232 (+4) од,• літаків – 295 (+0) од,• гелікоптерів – 285 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од,• крилатих ракет – 796 (+0) од,• кораблів/катерів – 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од,• спеціальної техніки – 211 (+0) од.«Загалом усі тварини живуть дружно. За цих 2 роки, що функціонує вольєр, олені вже давали потомство. Ми випускали у дику природу і молодняк, і дорослих особин», – розповідає мисливствознавець філіїУ майбутньому тут планують розширятися, збільшуючи площу вольєра також під оленя. Таким чином лісівники намагаються суттєво збільшити кількість цих благородних тварин у місцевих масивах.Незабаром у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка – довгоочікувана прем'єра «Хай живе любов». Актори й акторки активно готуються до зустрічі із глядачами.Волинянка Анастасія Білокурець – вимушена переселенка. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона пішки перейшла кордон з Польщею і нині мешкає у місті Познань. Навіть там дівчина не лишилась осторонь подій і долучилась до проекту «Iron Camp Help». Анастасія допомагає українцям, які постраждали від війни, з протезуванням і реабілітацією.25-річнийу війську – з вересня 2022-го. Щоб стати на захист України волинянин полишив ресторанний бізнес та поїхав на військовий вишкіл у Британію. Обидва його прадіди воювали в УПА, а син одного з них, дід Дмитра, ще в дитинстві навчив хлопця, як це – бути патріотом.Донедавна Дмитро працював у ресторанному бізнесі, а в вересні 2022-го підписав контракт із ЗСУ, пройшов військовий вишкіл у Британії, і нині в складі механізованого підрозділу Князівської 14 омбр «куштує війну на смак».– Хотів служити саме в 14-ій бригаді. Ще до того, як стати до її лав, чув багато вражаючого про її бойовий шлях, про героїзм хлопців із 14-ки, допомагав їй, як волонтер, – розповідає Дмитро. – Тож коли прийшов час приймати рішення, не вагався. Розумів, що мушу зробити свій внесок у нашу боротьбу і в Перемогу. Напевно, якби не підписав контракт, якби не був зараз там, де потрібен, на фронті, просто зневажав би себе.Авто для потреб Волинського прикордонного загону передали сьогодні спільно із благодійною організацією «Зелений Чорнобиль».«Машина дійсно потужна, впевнений, що стане у нагоді», – підкреслив голова Волинської ОВА