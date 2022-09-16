Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
Сьогодні, 05:28
Проєкт науковців Луцького національного технічного університету взяв участь у конкурсі за кращий стартап, що народився з моменту повномасштабного вторгнення рф.
Про це йдться на сайті ЛНТУ.
dev.ua спільно з Project Ukraine розшукали півсотні стартапів, які полегшують життя українців під час війни та допомагають переживати складні часи.
Серед них, участь у конкурсі взяв проект доцента кафедри комп‘ютерних наук Юрія Лук‘янчука та доцента кафедри ІПЗ Олени Суринович - «QR + 3D».
Команда на чолі із Юрієм Лук’янчуком боролася за першість, де винагородою був Starlink, а 5 проєктів, які мали шанси набрати найбільше голосів, отримували можливість запітчити свою розробку перед американськими інвесторами.
Власне, проект представників ЛНТУ і потрапив у п’ятірку кращих і виборов можливість бути представленим перед інвесторами.
В цілому у голосуванні взяли участь 1546 людей, які обирали переможця серед 54 учасників. Фінал конкурсу та його результати були представлені на онлайн зустрічі учасників із організаторами заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдться на сайті ЛНТУ.
dev.ua спільно з Project Ukraine розшукали півсотні стартапів, які полегшують життя українців під час війни та допомагають переживати складні часи.
Серед них, участь у конкурсі взяв проект доцента кафедри комп‘ютерних наук Юрія Лук‘янчука та доцента кафедри ІПЗ Олени Суринович - «QR + 3D».
Команда на чолі із Юрієм Лук’янчуком боролася за першість, де винагородою був Starlink, а 5 проєктів, які мали шанси набрати найбільше голосів, отримували можливість запітчити свою розробку перед американськими інвесторами.
Власне, проект представників ЛНТУ і потрапив у п’ятірку кращих і виборов можливість бути представленим перед інвесторами.
В цілому у голосуванні взяли участь 1546 людей, які обирали переможця серед 54 учасників. Фінал конкурсу та його результати були представлені на онлайн зустрічі учасників із організаторами заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
Сьогодні, 05:28
У Рівному жінка народила 18-ту дитину
Сьогодні, 01:15
9 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа