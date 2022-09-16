Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу

Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
Проєкт науковців Луцького національного технічного університету взяв участь у конкурсі за кращий стартап, що народився з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Про це йдться на сайті ЛНТУ.

dev.ua спільно з Project Ukraine розшукали півсотні стартапів, які полегшують життя українців під час війни та допомагають переживати складні часи.

Серед них, участь у конкурсі взяв проект доцента кафедри комп‘ютерних наук Юрія Лук‘янчука та доцента кафедри ІПЗ Олени Суринович - «QR + 3D».

Команда на чолі із Юрієм Лук’янчуком боролася за першість, де винагородою був Starlink, а 5 проєктів, які мали шанси набрати найбільше голосів, отримували можливість запітчити свою розробку перед американськими інвесторами.

Власне, проект представників ЛНТУ і потрапив у п’ятірку кращих і виборов можливість бути представленим перед інвесторами.

В цілому у голосуванні взяли участь 1546 людей, які обирали переможця серед 54 учасників. Фінал конкурсу та його результати були представлені на онлайн зустрічі учасників із організаторами заходу.

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Теги: ЛНТУ, Волинь, Луцьк
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