Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу

Проєкт науковців Луцького національного технічного університету взяв участь у конкурсі за кращий стартап, що народився з моменту повномасштабного вторгнення рф.Про це йдться на сайті ЛНТУ.dev.ua спільно з Project Ukraine розшукали півсотні стартапів, які полегшують життя українців під час війни та допомагають переживати складні часи.Серед них, участь у конкурсі взяв проект доцента кафедри комп‘ютерних наук Юрія Лук‘янчука та доцента кафедри ІПЗ Олени Суринович - «QR + 3D».Команда на чолі із Юрієм Лук’янчуком боролася за першість, де винагородою був Starlink, а 5 проєктів, які мали шанси набрати найбільше голосів, отримували можливість запітчити свою розробку перед американськими інвесторами.Власне, проект представників ЛНТУ і потрапив у п’ятірку кращих і виборов можливість бути представленим перед інвесторами.В цілому у голосуванні взяли участь 1546 людей, які обирали переможця серед 54 учасників. Фінал конкурсу та його результати були представлені на онлайн зустрічі учасників із організаторами заходу.