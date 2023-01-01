Перші танки Leopard 2 можуть доставити в Україну в березні-квітні, – міністр оборони Німеччини

Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2 німецького виробництва від західних партнерів може бути доставлений в Україну в березні або квітні цього року.



Про це повідомляє



Він зазначив, що союзники України мають діяти якомога швидше.



"Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців", – зазначив голова міноборони ФРН.



Він уточнив, що батальйон складатиметься приблизно із 31 танка Leopard 2.



Німецький танк Leopard 2А4



Пісторіус також додав, що Німеччина і Польща домовилися провести зустріч із представниками інших країн, які готові передати Україні "Леопарди". Зустріч відбудеться наступного тижня.



Нагадаємо: Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2А6. Наші Збройні сили отримають одну роту – 14 одиниць такої техніки. Крім того, ФРН дозволила реекспорт техніки.



Також Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для передачі Україні близько сотні танків Leopard 1. Техніку доставлять із промислових складів у ФРН.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Німеччинизаявив, що перший батальйон танків Leopard 2 німецького виробництва від західних партнерів може бути доставлений в Україну в березні або квітні цього року.Про це повідомляє Obozrevatel , посилаючись на Reuters.Він зазначив, що союзники України мають діяти якомога швидше."Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців", – зазначив голова міноборони ФРН.Він уточнив, що батальйон складатиметься приблизно із 31 танка Leopard 2.Німецький танк Leopard 2А4Пісторіус також додав, що Німеччина і Польща домовилися провести зустріч із представниками інших країн, які готові передати Україні "Леопарди". Зустріч відбудеться наступного тижня.Нагадаємо: Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2А6. Наші Збройні сили отримають одну роту – 14 одиниць такої техніки. Крім того, ФРН дозволила реекспорт техніки.Також Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для передачі Україні близько сотні танків Leopard 1. Техніку доставлять із промислових складів у ФРН.

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