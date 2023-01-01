Перші танки Leopard 2 можуть доставити в Україну в березні-квітні, – міністр оборони Німеччини
Сьогодні, 07:33
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2 німецького виробництва від західних партнерів може бути доставлений в Україну в березні або квітні цього року.
Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на Reuters.
Він зазначив, що союзники України мають діяти якомога швидше.
"Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців", – зазначив голова міноборони ФРН.
Він уточнив, що батальйон складатиметься приблизно із 31 танка Leopard 2.
Німецький танк Leopard 2А4
Пісторіус також додав, що Німеччина і Польща домовилися провести зустріч із представниками інших країн, які готові передати Україні "Леопарди". Зустріч відбудеться наступного тижня.
Нагадаємо: Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2А6. Наші Збройні сили отримають одну роту – 14 одиниць такої техніки. Крім того, ФРН дозволила реекспорт техніки.
Також Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для передачі Україні близько сотні танків Leopard 1. Техніку доставлять із промислових складів у ФРН.
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Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на Reuters.
Він зазначив, що союзники України мають діяти якомога швидше.
"Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців", – зазначив голова міноборони ФРН.
Він уточнив, що батальйон складатиметься приблизно із 31 танка Leopard 2.
Німецький танк Leopard 2А4
Пісторіус також додав, що Німеччина і Польща домовилися провести зустріч із представниками інших країн, які готові передати Україні "Леопарди". Зустріч відбудеться наступного тижня.
Нагадаємо: Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2А6. Наші Збройні сили отримають одну роту – 14 одиниць такої техніки. Крім того, ФРН дозволила реекспорт техніки.
Також Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для передачі Україні близько сотні танків Leopard 1. Техніку доставлять із промислових складів у ФРН.
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