Перші танки Leopard 2 можуть доставити в Україну в березні-квітні, – міністр оборони Німеччини

Перші танки Leopard 2 можуть доставити в Україну в березні-квітні, – міністр оборони Німеччини
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що перший батальйон танків Leopard 2 німецького виробництва від західних партнерів може бути доставлений в Україну в березні або квітні цього року.

Про це повідомляє Obozrevatel, посилаючись на Reuters.

Він зазначив, що союзники України мають діяти якомога швидше.

"Ми могли б доставити принаймні один батальйон протягом перших чотирьох місяців цього року – можливо, трьох місяців", – зазначив голова міноборони ФРН.

Він уточнив, що батальйон складатиметься приблизно із 31 танка Leopard 2.

Німецький танк Leopard 2А4

Пісторіус також додав, що Німеччина і Польща домовилися провести зустріч із представниками інших країн, які готові передати Україні "Леопарди". Зустріч відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо: Німеччина ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2А6. Наші Збройні сили отримають одну роту – 14 одиниць такої техніки. Крім того, ФРН дозволила реекспорт техніки.

Також Нідерланди, Данія та Німеччина погодили співпрацю для передачі Україні близько сотні танків Leopard 1. Техніку доставлять із промислових складів у ФРН.

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Теги: Україна, Німеччина, танки
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