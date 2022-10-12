Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку





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4-го березня 2021 року близько 23:55 уродженець села Орищі Павлівської громади ввірвався в будинок своєї сусідки, чим порушив її право на недоторканість житла. Крім того, під час словесного конфлікту та з особистих неприязних стосунків чоловік завдав жінці удари обома руками, ногами та дерев’яною табуреткою, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження у вигляді синців й гематом, переломи щелепи й носа та струс головного мозку. Дебошир погрожував сусідці фізичною розправою, звинувачував її у тому, що вона розпускає про нього плітки та продає неякісну горілку. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 16-го січня.



Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 162 КК України (Порушення недоторканності житла).



В суді чоловік свою вину визнав частково. Він заперечив проникнення в житло сусідки, але зізнався в тому, що дійсно побив її. За його словами, того вечора він йшов до магазину, щоб придбати горілку, але заклад був закритий. Тоді вирішив придбати горілку в сусідки. Вона, мовляв, відчинила йому двері та принесла горілку, яку він відразу ж скуштував, в результаті чого йому стало зле. Чоловік запевнив, що саме через це в них з сусідкою і виник словесний конфлікт, під час якого вона першою кинула в нього табуретку. Опісля, він розсердився та завдав жінці удари кулаком в обличчя і також кинув в неї табуретку.



Жінка, у свою чергу, пояснила, що того дня опівночі сусід зайшов до неї у будинок без її дозволу. Жінка розповіла, що чоловік взяв її за груди, штовхнув до хати та почав бити, завдавши удари кулаками рук та дерев’яною табуреткою в область обличчя та голови. Побиття, мовляв, продовжувалось дві години, поки вона була майже без свідомості. Згодом він запхав її під ліжко, де вона просиділа до ранку. Після того подзвонила в поліцію, а згодом приїхала швидка і забрала її в лікарню.



Сусідка повідомила, що через побиття перебувала на стаціонарному лікуванні та купувала необхідні ліки. За її словами, вона досі терпить головний біль й купує знеболювальні медичні препарати.



Жінка попросила суд стягнути з обвинуваченого на її користь 6 тисяч гривень відшкодування матеріальної і 50 тисяч гривень – моральної шкоди та судові витрати на правничу допомогу.



Свідок розповів, що зранку 5-го березня бачив побиту сусідку, однак самого побиття – ні. І все знає лише з її слів. Чоловік повідомив, що жінка схильна всіх оговорювати. За його словами, жінка дійсно продає горілку, яку перед приїздом поліції винесла з будинку.



Розслідування тривало два роки. І врешті 16-го січня суд виніс вирок. Він визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі.



Цивільний позов потерпілої сусідки суд визнав частково. Дебоширу доведеться заплатити їй 6 тисяч гривень матеріальної і 7 тисяч моральної шкоди та 6,5 тисяч за правничу допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Павлівської громади, який побив свою сусідку через поганий смак горілки, що та йому продала, через майже два роки отримав покарання у вигляді понад 1,5 року обмеження волі.Про це повідомляє БУГ 4-го березня 2021 року близько 23:55 уродженець села Орищі Павлівської громади ввірвався в будинок своєї сусідки, чим порушив її право на недоторканість житла. Крім того, під час словесного конфлікту та з особистих неприязних стосунків чоловік завдав жінці удари обома руками, ногами та дерев’яною табуреткою, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження у вигляді синців й гематом, переломи щелепи й носа та струс головного мозку. Дебошир погрожував сусідці фізичною розправою, звинувачував її у тому, що вона розпускає про нього плітки та продає неякісну горілку. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 16-го січня.Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 162 КК України (Порушення недоторканності житла).В суді чоловік свою вину визнав частково. Він заперечив проникнення в житло сусідки, але зізнався в тому, що дійсно побив її. За його словами, того вечора він йшов до магазину, щоб придбати горілку, але заклад був закритий. Тоді вирішив придбати горілку в сусідки. Вона, мовляв, відчинила йому двері та принесла горілку, яку він відразу ж скуштував, в результаті чого йому стало зле. Чоловік запевнив, що саме через це в них з сусідкою і виник словесний конфлікт, під час якого вона першою кинула в нього табуретку. Опісля, він розсердився та завдав жінці удари кулаком в обличчя і також кинув в неї табуретку.Жінка, у свою чергу, пояснила, що того дня опівночі сусід зайшов до неї у будинок без її дозволу. Жінка розповіла, що чоловік взяв її за груди, штовхнув до хати та почав бити, завдавши удари кулаками рук та дерев’яною табуреткою в область обличчя та голови. Побиття, мовляв, продовжувалось дві години, поки вона була майже без свідомості. Згодом він запхав її під ліжко, де вона просиділа до ранку. Після того подзвонила в поліцію, а згодом приїхала швидка і забрала її в лікарню.Сусідка повідомила, що через побиття перебувала на стаціонарному лікуванні та купувала необхідні ліки. За її словами, вона досі терпить головний біль й купує знеболювальні медичні препарати.Жінка попросила суд стягнути з обвинуваченого на її користь 6 тисяч гривень відшкодування матеріальної і 50 тисяч гривень – моральної шкоди та судові витрати на правничу допомогу.Свідок розповів, що зранку 5-го березня бачив побиту сусідку, однак самого побиття – ні. І все знає лише з її слів. Чоловік повідомив, що жінка схильна всіх оговорювати. За його словами, жінка дійсно продає горілку, яку перед приїздом поліції винесла з будинку.Розслідування тривало два роки. І врешті 16-го січня суд виніс вирок. Він визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі.Цивільний позов потерпілої сусідки суд визнав частково. Дебоширу доведеться заплатити їй 6 тисяч гривень матеріальної і 7 тисяч моральної шкоди та 6,5 тисяч за правничу допомогу.

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