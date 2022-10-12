Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку

Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку
Мешканець Павлівської громади, який побив свою сусідку через поганий смак горілки, що та йому продала, через майже два роки отримав покарання у вигляді понад 1,5 року обмеження волі.

Про це повідомляє БУГ.

4-го березня 2021 року близько 23:55 уродженець села Орищі Павлівської громади ввірвався в будинок своєї сусідки, чим порушив її право на недоторканість житла. Крім того, під час словесного конфлікту та з особистих неприязних стосунків чоловік завдав жінці удари обома руками, ногами та дерев’яною табуреткою, внаслідок чого вона отримала тілесні ушкодження у вигляді синців й гематом, переломи щелепи й носа та струс головного мозку. Дебошир погрожував сусідці фізичною розправою, звинувачував її у тому, що вона розпускає про нього плітки та продає неякісну горілку. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 16-го січня.

Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 162 КК України (Порушення недоторканності житла).

В суді чоловік свою вину визнав частково. Він заперечив проникнення в житло сусідки, але зізнався в тому, що дійсно побив її. За його словами, того вечора він йшов до магазину, щоб придбати горілку, але заклад був закритий. Тоді вирішив придбати горілку в сусідки. Вона, мовляв, відчинила йому двері та принесла горілку, яку він відразу ж скуштував, в результаті чого йому стало зле. Чоловік запевнив, що саме через це в них з сусідкою і виник словесний конфлікт, під час якого вона першою кинула в нього табуретку. Опісля, він розсердився та завдав жінці удари кулаком в обличчя і також кинув в неї табуретку.

Жінка, у свою чергу, пояснила, що того дня опівночі сусід зайшов до неї у будинок без її дозволу. Жінка розповіла, що чоловік взяв її за груди, штовхнув до хати та почав бити, завдавши удари кулаками рук та дерев’яною табуреткою в область обличчя та голови. Побиття, мовляв, продовжувалось дві години, поки вона була майже без свідомості. Згодом він запхав її під ліжко, де вона просиділа до ранку. Після того подзвонила в поліцію, а згодом приїхала швидка і забрала її в лікарню.

Сусідка повідомила, що через побиття перебувала на стаціонарному лікуванні та купувала необхідні ліки. За її словами, вона досі терпить головний біль й купує знеболювальні медичні препарати.

Жінка попросила суд стягнути з обвинуваченого на її користь 6 тисяч гривень відшкодування матеріальної і 50 тисяч гривень – моральної шкоди та судові витрати на правничу допомогу.

Свідок розповів, що зранку 5-го березня бачив побиту сусідку, однак самого побиття – ні. І все знає лише з її слів. Чоловік повідомив, що жінка схильна всіх оговорювати. За його словами, жінка дійсно продає горілку, яку перед приїздом поліції винесла з будинку.

Розслідування тривало два роки. І врешті 16-го січня суд виніс вирок. Він визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді одного року шести місяців обмеження волі.

Цивільний позов потерпілої сусідки суд визнав частково. Дебоширу доведеться заплатити їй 6 тисяч гривень матеріальної і 7 тисяч моральної шкоди та 6,5 тисяч за правничу допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: побивття, Павлівська громада, горілка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не хочу, аби моє призначення пов’язували з участю у війні», – новий головний патрульний Волині
Три мільйони для Сил спеціальних операцій – завдяки кавуванням: як журналіст з Волині збирає гроші для війська
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку
Сьогодні, 06:31
Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
Сьогодні, 05:28
Швеція надасть Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів
Сьогодні, 03:41
На Волині громада отримала у власність досі нічийний монастир ХVІІ століття
Сьогодні, 02:17
У Рівному жінка народила 18-ту дитину
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
У Ковелі зупинили автівку, завантажену «лівою» горілкою. ФОТО У Ковелі зупинили автівку, завантажену «лівою» горілкою. ФОТО
12 жовтень, 2022, 16:17
У Луцьку вилучили підроблену горілку на 1,1 мільйона гривень У Луцьку вилучили підроблену горілку на 1,1 мільйона гривень
06 червень, 2022, 23:05
У Швейцарії випустили Vodka Zelensky У Швейцарії випустили Vodka Zelensky
16 квітень, 2022, 04:36
На Волині судили священника, який п'яний керував автомобілем На Волині судили священника, який п'яний керував автомобілем
28 січень, 2022, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин побив сусідку, бо та продала несмачну горілку
Сьогодні, 06:31
 0
Проєкт науковців з Луцька зайняв третє місце у конкурсі кращих стартапів воєнного часу
Сьогодні, 05:28
 0
Швеція надасть Україні військової допомоги на 400 мільйонів доларів
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині громада отримала у власність досі нічийний монастир ХVІІ століття
Сьогодні, 02:17
 0
У Рівному жінка народила 18-ту дитину
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8