Лікарня у волинському селищі отримала Starlink





Про це йдеться на сторінці медичного закладу.



"Маємо супутниковий інтернет-зв'язок Starlink. Це дасть змогу підтримувати роботу й сервіс у випадку зникнення в місцевого оператора внішнього каналу зв'язку", - йеться у дописі на сторінці лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комунальне підприємство "Любешівська багатопрофільна лікарня" отримала для користування станцію Starlink.Про це йдеться на сторінці медичного закладу."Маємо супутниковий інтернет-зв'язок Starlink. Це дасть змогу підтримувати роботу й сервіс у випадку зникнення в місцевого оператора внішнього каналу зв'язку", - йеться у дописі на сторінці лікарні.

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