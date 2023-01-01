Лікарня у волинському селищі отримала Starlink
Сьогодні, 08:35
Комунальне підприємство "Любешівська багатопрофільна лікарня" отримала для користування станцію Starlink.
Про це йдеться на сторінці медичного закладу.
"Маємо супутниковий інтернет-зв'язок Starlink. Це дасть змогу підтримувати роботу й сервіс у випадку зникнення в місцевого оператора внішнього каналу зв'язку", - йеться у дописі на сторінці лікарні.
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Про це йдеться на сторінці медичного закладу.
"Маємо супутниковий інтернет-зв'язок Starlink. Це дасть змогу підтримувати роботу й сервіс у випадку зникнення в місцевого оператора внішнього каналу зв'язку", - йеться у дописі на сторінці лікарні.
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